Las mejores frases de Zlatan Ibrahimovic

El crack sueco pasará a la historia como uno de los más controvertidos tanto dentro como fuera del campo

Cuando Zlatan Ibrahimovic termine su carrera como futbolista profesonal, no sólo habrá dejado un legado de brillantes jugadas y de goles exquisitos, sino también declaraciones asombrosas. Pocos jugadores han dado a la prensa frases tan ruidosas como el nuevo jugador del Milan. Por eso, en Goal hemos recopilado las mejores:

"Una cosa es segura: una Copa del Mundo sin mí no tiene nada de interesante, no hay razón para esperar algo del Mundial".

Después de que quedara eliminada en la repesca frente a , Zlatan sugirió que en 2014 no habría mucho que ver.

Antes de los dos encuentros entre Suecia y Portugal, un periodista sueco le preguntó quién se clasificaría al Mundial: Ibra le dio la primera parte de la respuesta, y cuando el reportero le advirtió que sería complicado preguntarle a Dios, entonces Zlatan completó su respuesta...Ibrahimovic ha sido famoso por su ego, incluso en el comienzo de su carrera: así le respondió a Arsene Wenger cuando el técnico francés quiso dejarlo a prueba en antes de contratarlo.

"Nada, ella ya tiene a Zlatan ".

Cuando fue consultado sobre qué regalo le había hecho a su esposa por su cumpleaños, el delantero aseguró que ella ya tenía todo lo que necesitaba.



"Un Zlatan lesionado es algo muy serio para cualquier equipo".

En su autobiografía, "Yo soy Zlatan", Ibrahimovic reveló los inconvenientes que notaba en el rostro de sus compañeros de equipo cuando él no podía jugar.



"Ven a mi casa y verás si soy gay. Y trae a tu hermana".

Una periodista le preguntó sobre su sexualidad y Zlatan contestó de forma contundente.



"¿Estilo sueco? No. ¿Estilo yugoslavo? Por supuesto que no. Tiene que ser estilo Zlatan".

Cuando fue preguntado sobre los orígenes de su habilidad, el atacante sostuvo que él es único.



"Estamos buscando un apartamento (en Paris). Si no encontramos ninguno, entonces probablemente compraré un hotel".

Después de firmar su contrato con en junio de 2012, el sueco explicó cuál era su plan B en caso de no conseguir una vivienda apropiada.



"Primero fui hacia la izquierda, y él también. Luego fui hacia la derecha, y él también. Luego fui otra vez hacia la izquierda, y él se fue a comprar un hot-dog".

Así describió Ibrahimovic una jugada en la que ridiculizó a Stephane Henchoz, defensor de .

"Todavía no la he conocido. Pero cuando lo haga, saldrá conmigo".

Zlatan fue preguntado hace tiempo sobre cuál era la mujer más hermosa del mundo y explicó que no tenía la respuesta, pero que sabría qué sucedería en cuanto tuviera la oportunidad".



"Tendrás que preguntárselo a tu mujer".

Un periodista aprendió por las malas que no debía preguntarle a Zlatan acerca de los rasguños que tenía en su rostro.

Sobre su impacto en Los Angeles, algo a lo que achaca porque él es él: Zlatan.

"En Europa, el fútbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso... La gente me dijo ´cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes. Podrás andar por la calle´. Pero desde el primer día, pasa en todos sitios. Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego ..."

"Si hubiera llegado diez años antes, sería presidente de Estados Unidos"

Dijo tras un triunfo en julio de 2018 con .

"Los Angeles no me eligió a mí, yo elegí a Los Angeles"

Cometó en una entrevista a 'BBC Radio 5'.

"Tenía 35 años y logré que la Premier League pareciera vieja"

Dijo en una entrevista a 'BBC Radio 5' sobre lo que supuso su llegada con el United a la Premier.

"¿Cómo va a terminar Juego de Tronos? Conmigo en el trono" , contestó en febrero de marzo de 2019 antes del inicio de la y del final de la legendaria serie.