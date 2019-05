Las cuentas de Atlético Nacional: Qué necesita para clasificar a la final de la Liga Águila

El cuadro paisa es último del Grupo B con un solo punto, pero aún tiene algunas chances matemáticas de seguir en carrera por el título.

Atlético Nacional no la pasa nada bien en Liga Águila 2019-I. El equipo no encuentra su fútbol, los resultados no se dan, puede perder a Autuori en las próximas horas y está último en el Grupo B de los Cuadrangulares con un punto de nueve disputados.

La derrota en casa ante Deportivo Cali fue un golpe más que duro para el elenco paisa que se la jugaba toda ante su hinchada para recuperar terreno el terreno perdido en las dos primeras jornadas.

A pesar de tener un solo punto en la tabla del Grupo B, el Verde aún cuenta con opciones matemáticas para lograr la clasificación a la gran final del Apertura, aunque no depende de sí mismo. Los paisas están obligados a ganar los tres partidos que restan de los Cuadrangulares para alcanzar 10 puntos y necesitará que Junior, Cali y Tolima dividan puntos entre sí para que no logren sumar más de 9 unidades.

Será una tarea titánica para , que tiene competición en Copa Sudamericana a mitad de semanas y tiene dos partidos de los cuadrangulares de visitante (Cali y Tolima), aunque cabe resaltar que la última jornada, si llega con vida, puede definir la clasificación en casa ante Junior.