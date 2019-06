Lampe quiere gritar de una vez los goles de Bolivia

El portero de la selección boliviana aseguró que le gustaría que Bolivia logre anotar goles a Perú, este martes, por la Copa América.

El portero boliviano, Carlos Lampe, espera que el martes, frente a Perú, se acabe la sequía de goles que tiene la Verde y así gritar un gol luego de varios partidos sin hacerlo.

Ya van cuatro partidos al hilo que no logra anotar goles. No pudo hacerlo ante Corea (1-0), (1-0), (2-0) y (3-0), algo que alarma no solo a los hinchas, sino también a los jugadores.

“Quiero gritar un gol, esa es la verdad”, dijo el portero boliviano tras el entrenamiento de este lunes.

“Ahora debemos mostrar esa faceta ofensiva porque necesitamos llegar al arco y concretar un gol (…) nos jugamos todo en este partido”, agregó Lampe quien será titular frente a los peruanos.

Bolivia se medirá este martes a Perú en busca de sumar sus primeros puntos en el torneo tras la caída en el debut contra Brasil.