Lampe es castigado con tres partidos por insultar al árbitro

El arquero boliviano es acusado de decirle "drogo" al juez Raúl Orosco, en el partido entre Nacional Potosí y San José.

El guardameta boliviano Carlos Emilio Lampe fue castigado con tres partidos de suspensión tras la tarjeta roja que vio hace una semana atrás, durante el partido que su equipo, San José, perdió como visitante ante Nacional Potosí (1-0), en la Villa Imperial.

En el informe del árbitro de aquel cotejo, el cochabambino Raúl Orosco, indica que Lampe insultó al juez y por tal motivo fue expulsado al finalizar el cotejo donde hubo mucha polémica.

Según el mismo informe de Orozco, el juez acusa a Lampe de insultos como “drogo”, “mal de la cabeza” después del partido en el que se sancionó un tiro penal que no existió.

Lampe no podrá jugar mañana contra Bolívar, en La Paz, tampoco lo hará contra Always Ready ni Aurora.

El portero boliviano también se pronunció y pidió a la Federación Boliviana que la sanción no sea tan dura porque en ningún momento insultó al árbitro de dicho partido.

“El Oficial del Partido ha faltado a la verdad y me acusa de una falta que no he cometido”, dice parte de la nota que mandó Lampe.

El guardameta dice que no le dieron oportunidad de defenderse y eso le perjudica en su trabajo, por lo que también pide que se inicie una investigación contra Orosco. “Solicito apertura de proceso disciplinario, fijar día y hora de indagatoria y su suspensión del arbitraje deportivo”, añade la nota

Lampe protestó a Orosco tras el partido entre San José y Nacional Potosí, todo se debió a que el juez valluno cobró un penal que no existía por una falta fingida de los potosinos. El cobro perjudicó al santo que se defendía bien hasta ese minuto, es por eso que Lampe le dijo unas palabras en su condición de capitán al juez del partido.