LaLiga se defiende asegurando que no tiene competencias para sanciones administrativas

El organismo que preside Javier Tebas se mantiene firme en que hace todo lo posible en la lucha contra el racismo

El episodio vivido este domingo 21 de mayo de 2023 en Mestalla es muy grave. Tan grave, que se está poniendo en tela de juicio que España y el fútbol español son racistas. Y eso es algo que no ha promovido Vinicius, es algo que están provocando los que insultan a Vinicius y a otros futbolistas de raza negra como Iñaki y Nico Williams o Carlos Akapo, por mencionar los casos más recientes.

Este medio de comunicación se ha puesto en contacto con LaLiga para pedir explicaciones y LaLiga ha respondido con un dossier informativo en el que, además de insistir en que "dentro de sus competencias, lleva años luchando y liderando la batalla contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte", también aseguran lo siguiente. "En el caso de posibles sanciones administrativas, su artículo 28 atribuye la competencia sancionadora a la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros, sin perjuicio de las posibles competencias de las Comunidades Autónomas. Por tanto, LaLiga solo puede limitarse a denunciar los hechos, que es lo que hace".

Además, también han querido repasar los casos de racismo vividos en los últimos años en el fútbol español y actualizar cómo se encuentran esos casos en la actualidad y qué medidas y sanciones se han tomado. Cabe destacar que de los doce casos de insultos o violencia racista en el fútbol español en los últimos años, Vinicius ha sido la víctima en nueve de ellos. Si añadimos lo sucedido en Mestalla serían diez de 13 casos.

Iñaki Williams en Barcelona, 25 de enero de 2020: durante el encuentro RCD Espanyol de Barcelona vs. Athletic Club, celebrado en el RCDE Stadium. En el minuto 69’ del partido, mientras Iñaki Williams se retiraba por uno de los fondos, varios aficionados profirieron gritos racistas.

En la actualidad, tanto LaLiga como la Fiscalía han formulado ya sus escritos de acusación frente al responsable, solicitándose por LaLiga la imposición de dos años de prisión, multa de doce meses, inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con el deporte por más de diez años y prohibición de acceder al estadio por un tiempo de más de cinco años al tiempo de prisión que le resulte impuesta, habiéndose ya dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cornellá de Llobregat auto de apertura del juicio oral.

Ahora estamos a la espera de la fijación de juicio.

Vinicius Jr. en Barcelona, 24 de octubre de 2021: En el caso del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., LaLiga presentó una denuncia ante la Fiscalía de Odio de Barcelona por los gritos que recibió en El Clásico del Camp Nou el 24 de octubre de 2021. LaLiga recibió la notificación del archivo de la denuncia por parte de dicha Fiscalía “dado que no se logróla identificación de los autores de los hechos” por parte de las autoridades policiales.

Vinicius Jr. en Mallorca, 14 de marzo de 2022: LaLiga presentó una denuncia ante la Fiscalía de Odio de Baleares por los gritos racistas contra el jugador durante el RCD Mallorca vs. Real Madrid del 14 de marzo de 2022 en el estadio de Son Moix. En este caso, la motivación del archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía fue porque “la expresión y sonidos proferidos, sin duda propios de actitudes soeces y deleznables, a la par que vejatorias y absolutamente rechazables, no parecen revestir inicialmente, para el presente caso, la dimensión penal pública que se postula”.

Nico Williams en Sevilla, 13 de marzo de 2022: Por su parte, Nico Williams, hermano de Iñaki y también jugador del Athletic, recibió unos gritos racistas el 13 de marzo de 2022 en el estadio Benito Villamarín, durante el encuentro Real Betis – Athletic Club, lo que también fue objeto de denuncia por parte de LaLiga. Esta fue archivada también por la Fiscalía de Odio de Sevilla porque “pese a no haber declarado, del estudio de las redes sociales del denunciado, parece desprenderse que el mismo no es una persona que pretenda incitar al racismo, o que los gestos realizados pretendieran alcanzar tal fin. La consideración del derecho penal como última ratio nos hace estimar que, pese a lo incorrecto de los mismos, no sobrepasan la línea de la infracción penal”.

Akapo en Granada, 28 de febrero de 2022: LaLiga actuó de igual forma ante el caso de Carlos Akapo, jugador en aquel entonces del Cádiz CF, quien también sufrió insultos racistas en el Estadio de los Cármenes durante el encuentro frente al Granada CF el 28 de febrero de 2022. En esta ocasión cabe resaltar que el Granada CF identificó al aficionado, quien además se presentó voluntariamente en instancias policiales.

Fruto de la denuncia de LaLiga la Fiscalía de delitos de odio interpuso denuncia ante los juzgados de instrucción de Granada. En la actualidad el responsable de los insultos ha declarado ya ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granada, y en próximas fechas prestará declaración el jugador Carlos Akapo.

Vinicius Jr en Madrid, 18 de septiembre de 2022: También fueron denunciados los gritos racistas contra Vinicius Jr el 18 de septiembre de 2022 dentro y fuera del estadio Cívitas Metropolitano, antes y durante el partido Atlético de Madrid – Real Madrid. El caso fue archivado por la Fiscalía de Odio porque “no existe un acto concreto que imputar a una persona determinada y una vez contextualizados los insultos de naturaleza racista, tampoco integrarían un delito contra la dignidad de la persona afectada del artículo 510.2 a) del CP. Y ello partiendo de la base que son desagradables, inapropiados e irrespetuosos, ya que se vertieron con ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad, con otras alusiones despectivas o burlonas marcadas por esa competencia deportiva, unido junto a su naturaleza a que no se volvieron a reiterar más allá de los dos actos expuestos y que duraron unos segundos”.

Vinicius Jr en Valladolid, 30 de diciembre de 2022: En el caso de insultos a Vinicius Jr. en el estadio del Real Valladolid, LaLiga denunció a la Comisión Antiviolencia, al Comité de Competición de la RFEF y ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid. Se han abierto diligencias penales una vez se ha identificado a varios responsables. El Valladolid ha abierto expediente a 11 identificados según la aplicación de su reglamento interno. A nivel legal LaLiga se encuentra personada en las actuaciones en condición de acusación habiéndose acordado en la actualidad distintos oficios judiciales.

Vinicius Jr en Madrid, 26 de enero de 2023. En este caso apareció una pancarta y un muñeco contra el jugador en el puente Valdebebas previo al partido de Copa del Rey RMA-ATM): LaLiga presenta denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid. La Justicia está trabajando en la identificación de los responsables, y la causa ha sido declarada secreta por el Juzgado de instrucción.

Vinicius Jr en Mallorca, 5 de febrero de 2023: Denuncia presentada tras los insultos de un aficionado en la grada de Estadi Mallorca Son Moix contra Vinicius. Admitida a trámite y apertura diligencias por el Juzgado Instrucción nº 3 de Palma Mallorca.

La propuesta de sanción de la Comisión Estatal Antiviolencia es de una multa de 4.000 euros y un periodo de 12 meses de prohibición de acceso a los recintos deportivos.

Tras identificar LaLiga y el RCD Mallorca al autor de los insultos racistas contra Vinicius en Mallorca (mismo responsable cánticos racistas en el Mallorca – Villarreal contra Chukwueze 18 feb), se presenta nueva denuncia en Juzgados instrucción Palma Mallorca. El RCD Mallorca ha expulsado a los aficionados identificados.

El 4 de abril de 2023 Vinicius Jr. declaró en el juicio, fruto de la denuncia de LaLiga

Vinicius Jr. en Pamplona, 18 de febrero de 2023: LaLiga denuncia ante los juzgados instrucción de Pamplona por cánticos racistas contra Vinicius en grada estadio Osasuna para identificar al autor. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 4 quien ha acordado distintos oficios con medidas de investigación. Samu Chukwueze en Mallorca, 18 de febrero de 2023: LaLiga presenta denuncia tras haberse identificado al responsable de los insultos racistas proferidos contra Samu Chukweze (18 feb 2023) y Vinicius (5 feb 2023). A solicitud de LaLiga el Juzgado se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Mallorca que investiga los hechos relativos al jugador Vinicius Jr.

Vinicius en Sevilla, 5 de marzo de 2023: Partido Real Betis- RMA. LaLiga presenta una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla tras la detección de insultos racistas contra Vinicius en una grada del estadio. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción Nº 15 de Sevilla.

Vinicius en Barcelona, 19 de marzo de 2023: Partido FCB – RMA. LaLiga presenta una denuncia ante los juzgados de instrucción de BCN por insultos racistas proferidos contra Vinicius Jr. En el Camp Nou. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 13 de Barcelona. A instancia judicial LaLiga ha presentado posteriormente querella y constituido fianza para poder ejercitar la acusación.