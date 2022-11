La polémica de los títulos entre River y Boca: ¿qué equipo ganó más?

¿Cómo es la lista de torneos entre los dos más ganadores de Argentina? Una cuestión que genera mucha discusión.

Es un tema complicado. Hay debates de historiadores, periodistas, dirigentes, estudiosos e hinchas. La cuestión de los títulos entre River y Boca genera al menos polémica. ¿Por qué? Porque la historia es muy larga y los procesos de verificación de campeonatos oficiales no es tan fácil. Hace muchos años que los Millonarios dicen que tienen más y que merecen mayor reconocimiento. Y lo mismo pasa con el Xeneize.

La principal diferencia radica en el gran quiebre que tuvo el fútbol argentino: el antes y después de 1931, en el que la actividad pasó a ser profesional. Por algún motivo, a partir de la década de 1970 algunos medios dejaron de contabilizar los torneos que ambos equipos ganaron en la época del amateurismo, que siempre tuvieron carácter de oficiales para la AFA. Pues, sin contar aquellos títulos previos a 1931, River superaría a Boca por 66 a 59. Sin embargo, no existen razones fundadas para argumentar en contra de que la historia se cuente completa. Y muchísimo menos después de los papelones reglamentarios que se hicieron costumbre en el fútbol argentino en los últimos años.

En el ámbito en el que no queda ningún tipo de dudas es en el internacional. Boca tiene 18 títulos y River 12. Además, el Xeneize ganó 6 Copas Libertadores y 3 Intercontinentales, mientras que su rival triunfó 4 veces en el certamen continental y sólo se consagró una vez campeón del mundo. Además, están las copas organizadas en conjunto por la AFA (o sus antecesoras) y la AUF (idem), que si bien no son reconocidas por la CONMEBOL (que no tiene por qué certificar la validez un certamen que no organizó), sí son oficiales para las dos federaciones nacionales: de esas, Boca tiene 4 y River, 5.

En enero de 2021, con la final de la Copa Diego Maradona, el Xeneize alcanzó transitoriamente al Millonario en lo que respecta a campeonatos locales, ya sea torneos de liga o copas nacionales, al llegar a los 48 que sumaba el club de Núñez. Sin embargo, la ventaja volvió a a ser de River al quedarse con la Supercopa Argentina goleando 5-0 a Racing, que había quedado pendiente del 2020 por la pandemia. Y la diferencia se agrandó unos meses después, cuando el Millonario conquistó el Torneo de Liga Profesional y el Trofeo de Campeones 2021. Sin embargo, el Xeneize volvió a alcanzarlo con sus coronas en la Copa Argentina 2019/21 y la Copa y el Torneo de la Liga Profesional 2022: ahora, la tabla a nivel nacional está 51 iguales. Y el conjunto de la Ribera podría cerrar el año en ventaja si supera a Racing en el Trofeo de Campeones, el último trofeo que se entregará en el año en el país.

En la sumatoria total, en tanto, manda el Xeneize, que suma 73 estrellas, contra 69 del Millonario.

Así es el detalle de los títulos:

Boca: 73 títulos

Campeonatos de Primera División - Torneos regulares organizados por AFA y sus antecesoras (35):

Torneo 1919, Torneo 1920, Torneo 1923, Torneo 1924, Torneo 1926, Torneo 1930, Torneo 1931, Torneo 1934, Torneo 1935, Torneo 1940, Torneo 1943, Torneo 1944, Torneo 1954, Torneo 1962, Torneo 1964, Torneo 1965, Torneo Nacional 1969, Torneo Nacional 1970, Torneo Metropolitano 1976, Torneo Nacional 1976, Torneo Metropolitano 1981, Torneo Apertura 1992, Torneo Apertura 1998, Torneo Clausura 1999, Torneo Apertura 2000, Torneo Apertura 2003, Torneo Apertura 2005, Torneo Clausura 2006, Torneo Apertura 2008, Torneo Apertura 2011, Torneo de Primera División 2015, Torneo de Primera División 2016/17, Superliga 2017/18, Superliga 2019/20, Torneo de la Liga Profesional 2022

Copas Nacionales - Torneos no regulares organizados por AFA y sus antecesoras (16):

Copa Competencia Jockey Club 1919, Copa Carlos Ibarguren 1919, Copa Carlos Ibarguren 1923, Copa Carlos Ibarguren 1924, Copa Competencia Jockey Club 1925, Copa Estímulo 1926, Copa Carlos Ibarguren 1940, Copa Carlos Ibarguren 1944, Copa Competencia "George VI" 1946, Copa Argentina 1969, Copa Argentina 2011/12 y Copa Argentina 2014-15, Supercopa Argentina 2018, Copa Liga Profesional 2020, Copa Argentina 2021, Copa Liga Profesional 2022.

Torneos Internacionales (18)

Copa Libertadores 1977, Copa Libertadores 1978, Copa Libertadores 2000, Copa Libertadores 2001, Copa Libertadores 2003, Copa Libertadores 2007, Copa Intercontinental 1977, Copa Intercontinental 2000, Copa Intercontinental 2003, Copa Sudamericana 2004, Copa Sudamericana 2005, Supercopa 1989, Recopa 1990, Recopa 2005, Recopa 2006 Recopa 2008, Copa Master 1992. y Copa de Oro Nicolás Leóz 1993.

Torneos organizados de manera conjunta por la AFA y la AUF (4): Tie Cup Competition 1919, Copa de Honor Cusenier 1920, Copa Confraternidad 1945, Copa Confraternidad 1946

River: 69 títulos

Campeonatos de Primera División - Torneo regulares oficiales organizados por AFA y sus antecesoras (37):

Campeonato 1920, Campeonato 1932 (Liga Argentina de Football), Copa Campeonato 1936, Copa de Oro 1936, Camponato 1937, Campeonato 1941, Campeonato 1942, Campeonato 1945, Campeonato 1947, Campeonato 1952, Campeonato 1953, Campeonato 1955, Campeonato 1956, Campeonato 1957, Torneo Metropolitano 1975, Torneo Nacional 1975, Torneo Metropolitano 1977, Torneo Metropolitano 1979, Torneo Nacional 1979, Torneo Metropolitano 1980, Torneo Nacional 1981, 1985-86, 1989-90, Torneo Apertura 1991-92, Torneo Apertura 1993-94, Torneo Apertura 1994-95, Torneo Apertura 1996-97, Torneo Clausura 1996-97, Torneo Apertura 1997-98, Torneo Apertura 1999-2000, Torneo Clausura 1999-2000, Torneo Clausura 2001-02, Torneo Clausura 2002-03, Torneo Clausura 2003-04, Torneo Clausura 2007-08, Torneo Final 2013-14, Torneo de la Liga Profesional 2021.

Copas Nacionales - Torneos no regulares oficiales organizados por AFA y sus antecesoras (14):

Copa de Competencia Jockey Club 1914, Copa Competencia 1932, Copa Dr. Carlos Ibarguren 1937, Copa Dr. Carlos Ibarguren 1941, Copa Escobar 1941, Copa Dr. Carlos Ibarguren 1942, Copa Dr. Carlos Ibarguren 1952, Copa Campeonato 2014, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa 2017, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, Trofeo de Campeones 2021.

Torneos Internacionales (13):

Copa Interamericana 1986, Copa Libertadores 1986, Copa Intercontinental 1986, Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Copa Sudamericana 2014, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019.

Torneos organizados de manera conjunta por la AFA y la AUF (5): Copa Tie Competition 1914, Copa Aldao 1936, Copa Aldao 1937, Copa Aldao 1941, Copa Aldao 1945, Copa Aldao 1947.