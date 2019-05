La lesión de Todibo le cuesta un gol al Barcelona

El Celta logró marcar el 1 a 0 después de que Todibo no pudiera continuar tras lesionarse y antes de que Jeison Murillo le sustituyera.

No perdonó el de Vigo después de la lesión de Jean-Clair Todibo, que en el minuto 62 notó molestias en el muslo derecho y no pudo continuar en el terreno de juego para dejar provisionalmente al con un hombre menos a la espera de que se efectuara el ingreso en el terreno de juego de Jeison Murillo, que debía sustituir al francés. Antes que ello sucediera, no obstante, Maxi Gómez logró ver puerta al conectar un centro que estableció el 1 a 0.

El Barcelona no protestó porque entendió que fue una circunstancia del juego y Murillo ingresó en el terreno de juego justo después de que el delantero uruguayo del Celta abriera el marcador y diera ventaja a su equipo. La lesión de Todibo fue la segunda que lamentó Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, que a los treinta segundos de juego también vio como Ousmane Dembélé se veía obligado a abandonar el partido por culpa de unas molestias en el isquiotibial derecho.