Koeman: "¿Qué hacemos, jugamos tiki-taka cuando no hay espacios?"

El entrenador del Barça reivindica el planteamiento y la actitud de su equipo tras el empate ante el Granada

Ronald Koeman se marchó satisfecho del Camp Nou tras el empate de su equipo ante el Granada. Lo hizo contento por la actitud de los jugadores, que fueron aplaudidos al final del encuentro por el esfuerzo demostrado sobre el terreno de juego, y justificando varias de sus decisiones controvertidas como la de situar a Gerard Piqué de delantero centro en el último cuarto de hora con el resultado adverso. "Buscamos otra manera de empatar y de ganar con Piqué y Araujo. Hemos hecho todo para ganar el partido", dijo para argumentar la posición del central catalán.

"El sistema básico es el 4-3-3 y hemos jugado durante toda la primera parte así", comentó. "Hay que intentar jugar siempre desde nuestro estilo, pero si el partido pide un cambio hay que hacerlo. También depende de los jugadores que nos faltan. Hemos decidido jugar más por fuera y centrar con gente que van bien por arriba", siguió explicando a las preguntas de los periodistas. Pero ante tanta insistencia, Koeman acabó explotando: "Si ves la lista de convocados, ¿qué hay que hacer? ¿Jugar tiki-taka donde no hay espacio? Es importante jugar con nuestro estilo desde el principio, pero no había espacios y no teníamos jugadores para el uno contra uno y atacar en velocidad. No voy a decir más, porque parece que tengo que dar argumentos en todo".

Además, el técnico neerlandés se mostró convencido de que el público se fue del estadio sin estar enfadada. "El equipo lo ha dado todo. La gente se va descontenta porque no hemos ganado, pero no se va descontenta con la actitud", insistió en una rueda de prensa centrada en el planteamiento del entrenador azulgrana. "El Barça de hoy no es el Barça de hace ocho años", espetó tras decir que no hablará más sobre su futuro en el banquillo.