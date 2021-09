¿Estará la Juventus en el FIFA 22 o se volverá a llamar Piemonte Calcio de nuevo?

Goal investiga si los gigantes de la Serie A volverán a la próxima edición del popular juego de futbol de EA Sports.

Hubo un poco de conmoción en la comunidad de jugadores de FIFA cuando se supo que la Juventus no se incluiría en FIFA 20, pero sí en eFootball Pro Evolution Soccer de ese mismo año.

Fue un gran golpe de Konami asegurar ese trato, uno que privó a su marca rival del más grande de Italia, un club que recientemente también había firmado una de las estrellas más importantes del futbol, Cristiano Ronaldo, quien incluso ya cambió de equipo y en este año saldrá en el Manchester United nuevamente.

"El hecho de que Ronaldo entre en el trato [con la Juventus] nos agrega más valor en términos de exposición e importancia", dijo Jonas Lygaard de Konami en ese entonces. Con la noticia del regreso de CR7 a los Red Devils , la empresa japonesa pierde a una de sus más grandes figuras.

Entonces, ¿qué pasa con la próxima entrega de FIFA: FIFA 22?

¿Juventus seguirá siendo excluido del videojuego de futbol más grande y más vendido del mundo? Goal echa un vistazo a lo que hay en la tienda.

¿Juventus estará en FIFA 22?

La Juventus no estará oficialmente en FIFA 22 . La razón por la que la Juventus no estará en el juego es el acuerdo de licencia que el club de la Serie A tiene con Konami para aparecer exclusivamente en su franquicia eFootball 2022, que sustituye a Pro Evolution Soccer.

El acuerdo que Juve firmó con Konami en 2019 durará tres años, lo que significa que los campeones italianos no estarán oficialmente en un juego de la FIFA durante las próximas dos entregas al menos, a menos que algo cambie drásticamente con el acuerdo.

Sin embargo, un club similar a la Juventus estará en FIFA 22, y contará con todos los jugadores adecuados, pero no podrá usar el nombre del club, la insignia, los kits oficiales o incluso el Allianz Stadium.

A partir del FIFA 20, el sustituto de la Juventus fue 'Piemonte Calcio' y eso continuará en FIFA 22.

Konami también tiene acuerdos de asociación con clubes como Manchester United y Bayern Munich , pero no son exclusivos, lo que significa que los clubes también aparecen en sus uniformes oficiales en los juegos de EA Sports.

Barcelona es otro club con un amplio acuerdo con Konami para aparecer en PES y, mientras que los gigantes españoles aparecen en FIFA 22, su estadio, el Camp Nou, era exclusivo de PES y lo será en eFootball 22.

¿Qué es Piemonte Calcio?

Piemonte Calcio es el nombre de la Juventus en la franquicia FIFA de EA Sports, que comenzó con el juego de 2019, FIFA 20. El nombre está inspirado en la región del norte de Italia en la frontera de Suiza y Francia en la que se encuentra la Juve.

Piemonte (también conocido como Piamonte), donde se encuentra Turín, se traduce como 'Pie de la montaña' en inglés, que es un nombre apropiado para una región rodeada por la espectacular cordillera de los Alpes.

En Italia, es común que el nombre de un club siga la convención de región combinada con la palabra 'calcio', que en italiano significa futbol. Por ejemplo: Brescia Calcio o Cagliari Calcio, aunque ambos clubes generalmente se conocen solo por su primer nombre.

EA Sports explicó en ese entonces que Piemonte será lo más real posible para la Juventus y que se podrá jugar en todos los modos de FIFA: "Los jugadores del mundo real, incluidos los nombres y rostros auténticos, se utilizarán en el equipo de Piemonte Calcio en FIFA 20 y FIFA 20 Ultimate Team," dijo la compañía.

Sin embargo, los jugadores notarán que los kits del Piemonte Calcio en realidad no son muy similares al clásico Bianconeri de Juventus (blanco y negro). Curiosamente, no es la primera vez que la Juventus ha sido nombrada Piemonte como un nombre sustituto en un videojuego. En PES 2019, la Juventus era conocida como 'PM Black and White', y PM era una abreviatura de Piemonte.

¿FIFA 22 se perderá otros clubes?

Todavía no está claro exactamente qué otros clubes se incluirán y no se incluirán en FIFA 22, pero el juego EA Sports seguramente tendrá la oferta más extensa de clubes y ligas con licencia oficial.

Sin embargo, la Juventus no es el único club que tuvo que modificarse en FIFA 22 debido a problemas de licencia. Los rivales del Superclasico argentino, Boca Juniors y River Plate , eran conocidos como 'Buenos Aires' y 'Núñez' respectivamente en el juego hasta la actualización de la Copa Libertadores en marzo de 2020. Ahora, Boca volverá al haber firmado un acuerdo de exclusividad con EA Sports.

También hubo algunos problemas menores de licencia con algunos equipos internacionales, incluidos Colombia y Uruguay , con una variación de kits genéricos y / o jugadores en algunos casos.

De igual manera, Roma, Atalanta y Lazio , compañeros de la Juventus en la Serie A, tendrán nombres diferentes en FIFA 22 debido a problemas de licencias con EA Sports.