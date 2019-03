Iker Casillas renueva con el Porto

El guardameta español extiende su vinculación con el equipo portugués por un año y otro opcional

Iker Casillas quiere poner fin a su carrera futbolística en el Porto y así está cumpliendo el guardameta español, que ha prolongado su contrato por un año más otro opcional. Así, el portero, que pretende seguir hasta los 40 años, estará en hasta 2022 en caso de firmar el curso opcional. "Hoy es un día especial. Cuando me ofrecieron renovar, no dudé. Aquí me siento como en casa y quiero acabar mi carrera como futbolista en el Porto", dijo en el acto de renovación.

Tras salir del Real Madrid en el año 2015, Iker puso el rumbo hacia la liga portuguesa, donde cumple su cuarta temporada. Desde su debut, un 15 de agosto de hace cuatro años, en una victoria frente al Vitória de Guimarães (3-0), hasta hoy. 149 partidos jugados con la elástica de los dragones.

Cuatro años que también han añadido títulos a su interminable palmarés. Una liga, la 2017-18, y una Supercopa de Portugal para las vitrinas de un portero que, clasificado con el Porto para los cuartos de final de la Champions League , quiere seguir escribiendo la historia: "Nuestra idea es competir por los títulos que faltan. El objetivo es el campeonato y una posible final en la , pero en la Champions todo puede pasar".