Iker Bravo, el goleador que el Barcelona dejó escapar

El Bayer Leverkusen ofreció al prometedor delantero un proyecto a medio y largo plazo en verano de 2021, algo que el Barça no supo hacer

El verano de 2021, Iker Bravo y sus agentes se reunieron con los responsables de las categorías inferiores del Barcelona. El delantero de 17 años -por aquel entonces tenía 16- era una de las grandes promesas de la cantera azulgrana y de la selección española. Un goleador como pocas veces ha generado la Masia, un futbolista diferente, talentoso y eficaz en el área. Esa reunión no terminó como Bravo esperaba. El Barcelona no tenía un plan definido para él. El de Sant Cugat del Vallès tenía ofertas, pero su intención -y la de su familia- era quedarse en el Barça, el equipo de su vida. La decepción fue mayúscula. El conjunto blaugrana no convenció al jugador. La dirección deportiva de la Ciutat Esportiva Joan Gamper creyó -desde el primer hasta el último momento- que el problema era económico. Se equivocaron. Iker Bravo quería saber qué proyecto deportivo se esperaba para él, qué tenía planeado el Barcelona para su futuro.

El Bayer Leverkusen le había diseñado un camino y le ofrecía perspectivas. Y con el Barça fallando en su estrategia, el goleador terminó marchándose a Alemania, donde esta temporada ya ha debutado con el primer equipo en la Bundesliga y en la DFB Pokal, la copa. "No era la idea que debutara esta temporada, pero ahora ya empezará la pretemporada con nosotros, entrará en la dinámica. Le irá muy bien estar cerca del primer equipo", comenta a GOAL Alberto Encinas, el segundo entrenador del Leverkusen y un técnico que conoce perfectamente a Bravo de su etapa como formador en la Masia: "Es un perfil de jugador bastante completo, porque no solamente tiene gol. Lo ha demostrado en cada categoría. Intuye bien dónde ir a rematar, busca espacios para finalizar y tiene buenos movimientos de desmarque. Pero además, supongo que también por su trayectoria en el Barça, puede venir a recibir y descargar como un cuarto centrocampista. Tiene ese doble perfil, no es un delantero solo de área sino que combina las dos virtudes".

En el Barça, Iker Bravo era un líder. Evidentemente, el cambio de aires provocó que su influencia en el equipo dentro y fuera del terreno de juego menguara, sobre todo en un primer año que no fue nada fácil para el goleador santcugatenc. "Tengo el recuerdo de un jugador líder en el Barça", dice Encinas. "Cuando iban mal las cosas siempre pedía el balón, tiraba del carro. Este año ha tenido más subidas y bajadas mentales, pero es muy normal. Tiene 17 años y ha tenido un cambio importante. Salir de casa a un nuevo país, a un nuevo idioma, a una cultura distinta, a otra forma de jugar. Forma parte de la normalidad", reconoce el técnico del Leverkusen.

Encinas le augura un buen futuro, aunque tiene claro que esta temporada definirá su proyección: "En el Barça era más dominador porque el equipo tenía más el balón, pero la evolución es positiva. El Leverkusen le ha hecho mejor jugador porque le ha puesto en un contexto diferente, un poco incómodo a veces, pero positivo porque se ha encontrado nuevas situaciones de juego. Iker tiene muy buenas condiciones y está justo en esa etapa en la que se define si será un jugador de élite o no".

Sigue siendo el rey en la selección

El cambio del Barcelona al Bayer Leverkusen no ha reducido el protagonismo de Iker en las categorías inferiores de la selección española. Todo lo contrario: se ha convertido en una figura fundamental sobre la que la dirección deportiva de la RFEF tiene puestas muchas esperanzas. Ha jugado seis encuentros con la Sub-15, 14 con la Sub-17 (en la que ha marcado 11 goles) y ya lleva tres con la Sub-19 a pesar de pertenecer por edad a una categoría inferior.

Fue uno de los mejores jugadores del último Europeo Sub-17 disputado en Israel. Marcó dos goles y dio una asistencia en tres partidos. Julen Guerrero, su entrenador durante los últimos años en la selección, habló con GOAL de la importancia del delantero en su generación. “Iker lleva conmigo desde la Sub-15, por lo que conoce perfectamente la forma de jugar. Nosotros conocemos bien sus condiciones y las intentamos aprovechar. Es un jugador que te da, además de la finalización, continuidad al juego, se mete bien entre líneas, es fuerte, aguanta el balón, juega con rapidez... Es un jugador que nos puede dar muchas cosas. Nosotros lo sabemos y el equipo lo sabe”, afirmó el ex jugador.