Gustavo Maia, el adolescente desconocido que el Barcelona quiere para reemplazar a Neymar

Los catalanes tienen una opción de compra preferencial para llevarse a la perla del Sao Pablo.

El ha estado buscando un reemplazo para Neymar desde 2017, después de que la estrella de se fuera al Paris Saint-Germain por una cifra récord, dejando un agujero gigante en el ala izquierda ofensiva de los culés.

Ousmane Dembélé ha luchado con las lesiones, Philippe Coutinho no cumplió con las expectativas y Antoine Griezmann pelea sin mucho éxito por encajar en el equipo, incluso jugando en una posición que no es la más favorable para el ex del . Los tres han costado más de 100 millones de euros.

Y mientras los catalanes continúan tratando de resolver el problema, también comienzan a mirar hacia el futuro en un intento por evitar repetir los mismos errores nuevamente. En ese sentido, regresan a Brasil y a su eterna fábrica de talentos juveniles para encontrar al nuevo Neymar.

Sin embargo, a diferencia de cuando el joven de 28 años fue fichado procedente del Santos, el nuevo objetivo del Barça aún es relativamente desconocido, incluso para los fanáticos del fútbol en su tierra natal.

Gustavo Maia aún no ha hecho su debut en el primer equipo del Sao Pablo y, sin embargo, el Barça está haciendo su trabajo para asegurarse su fichaje este verano.

Nacido en Santa María, en el Distrito Federal de Brasil, su educación futbolística comenzó en Milan-DF, un pequeño club en su estado, cuando tenía solo 11 años. Sin embargo, se destacaría cuando se uniera a Brasilia Futebol Academia, una institución conocida por cuidar a los jóvenes futbolistas antes de que se conviertan en grandes estrellas.

Su historia de éxito más reciente fue la de Reinier, quien pudo mostrar sus habilidades en la academia y llamar la atención de los exploradores de Flamengo años antes de su traspaso por 35 millones de euros al en el pasado mes de enero.

El avance de Maia a nivel juvenil se produjo durante la Copa Sur-Americana Amizade Joia 2014 en Adamantina, una pequeña ciudad en el interior de Sao Paulo. Terminó como el máximo anotador del torneo, marcando 16 goles. Lógicamente, impresionó a los mejores clubes brasileños, incluido el Sao Pablo. Cuando el Tricolor se le acercó para ficharle, Maia no lo dudó.

"Sao Pablo fue el club que más me interesó por su estructura y, por supuesto, por ser el club más grande de Brasil", dijo a DF Sports sobre el primer gran traspaso de su carrera.

Maia, que ha revelado abiertamente su admiración por el , no fue en realidad una sensación a nivel juvenil, y fue solo después del nacimiento de su primer hijo en diciembre de 2019 que realmente comenzó a presionar por un lugar dentro del equipo de Fernando Diniz.

Cuando comenzó 2020, pasó de tener un papel regular como suplente de uno de los jugadores clave del Sao Pablo en los cuartos de final de la Copa Juvenil de Sao Paulo. Sus actuaciones y goles rápidamente convencieron a Diniz, que le dio la oportunidad de entrenar junto a Dani Alves, Alexandre Pato y Hernanes en el primer equipo.

Extremo izquierdo con una gran capacidad de finalización y con buen ojo para el pase, Maia siempre ha soñado con convertirse en un atleta de élite capaz de escribir su nombre junto con algunos de los grandes del Sao Pablo. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que nunca haga su debut en el club, ya que, según los informes, el Barcelona lidera a clubes como el y el Atlético de Madrid en la batalla para ficharlo este verano.

Como reveló el director deportivo de Sao Pablo, Alexandre Passaro, a ESPN Brasil, el Barça ha invertido para tener una opción preferencial de compra. "Vendemos la opción de compra por cinco millones de reales, un millón de euros, para que el Barcelona pueda comprarlo en mitad de temporada. En caso de que lo quiera, tiene un valor fijado de 25 millones de reales, unos 4.5 millones de euros", explicó.

Independientemente de si el Barça hace uso de esa opción o no, parece solo cuestión de tiempo para que Maia se convierta en el último de una larga lista de jóvenes brasileños que cruzan el Atlántico para jugar en los clubes más grandes de Europa. El hecho de que Maia pueda hacerlo sin haber jugado un partido de alto nivel en su tierra natal es más inusual, pero ha demostrado desde principios de 2020 que tiene las herramientas para triunfar en el viejo continente.