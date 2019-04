Gullit Peña quiere volver a la Selección mexicana y disputar el Mundial Qatar 2022

El mediocampista mexicano espera recuperar su mejor nivel y ser tomado en cuenta por el Tata Martino.

Aunque la carrera de Gullit Peña viene de más a menos, lo cierto es que el mediocampista no pierde la esperanza de recuperar el protagonismo. De hecho, el futbolista del GKS Tychy de la Segunda División de espera ser tomado en cuenta para la Selección mexicana y disputar el Mundial 2022.

En declaraciones al diario Récord, Peña habló sobre su deseo de volver a representar al Tri en el torneo más importante a nivel de selecciones, algo que ya hizo en 2014."Si te soy sincero, claro que me encantaría jugar en . Me estoy preparando aruduamente porque quiero regresar a mi nivel".

Gullit es consciente de que no se encuentra en su mejor momento y sabe que todas las posibilidades de ser convocado a la Selección mexicana pasan por recuperar su mejor nivel. "Nada me gustaría más pero ahorita solo estoy concentrado en estar en un nivel competitivo, así que no queda más que dejar el resto”.