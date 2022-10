Gayà: "Quiero devolver al Valencia al lugar que se merece"

José Luis Gayà, capitán del Valencia CF que recientemente ha renovado su contrato con el club de la capital del Turia, ha comparecido ante diferentes medios de comunicación de vrios países, entre ellos GOAL España, para detallar la actualidad valencianista y hablar de su carrera profesional. Estas han sido las preguntas y resuestas de José Luis Gayà:

Satisfecho con su renovación

Durante una acción del jugador del Valencia con LaLiga, enmarcada en una accción con los medios bajo el lema #Hayquevivirla #YouHaveToLiveIt, Gayà habló de la renovación de su contrato con el Valencia: "Acabo de renovar hasta 2027, no pienso en nada más. En el fútbol esto es un deporte que solo se mira el presente y no quiero mirar más allá".

"Vamos a jugar contra un Barça herido"

"Acerca del duelo con el FC Barcelona, Gayà explicó: "No me gusta pillar al Barcelona herido después del KO de Champions. Sabemos cómo es el Barça y sabemos que van a dar el máximo, se van a centrar en la Liga y seguro que vamos a ver el mejor Barça, no tengo ninguna duda".

Cómo parar a Lewandowski

"La mejor manera de parar a Lewandowski es no dejarle recibir, ni girar. Le hemos visto marcar goles en todas las situaciones, pero si queremos pararle no podemos dejarle girar, pero el Barça no es Lewandowski, es mucho más que eso. Es un equipazo y tendremos que juagr al máximo nivel", dijo el capitán valencianista.

"Nos falta sumar victorias y estar arriba"

Acerca del fútbol del Valencia, Gayà comentó: "El inicio de Liga fue muy bueno, pero ahora los ultimos tres partidos no hemos podido ganar en casa dos de ellos. Nos falta un poco de continuidad en lo que estamos haciendo. La idea es muy buena pero tenemos que jugar igual los 90 minutos y superar los momentos de dificultad, todos juntos, con nuestra filosofía, que es tener el balón y llegar arriba. Con el juego del equipo estoy satisfecho, falta sumar victorias y posicionarnos arriba".

Sobre Carlos Soler y su momento en el PSG

Acerca de su amigo y ex compañero Carlos Soler, Gayà comentó: "Carlos ha decidido irse a París y obviamente a mí, como compañero, me habría gustado que se quedase. Es verdad que ha empezado jugando poco, pero poco a poco va mejor, ya está empezando a marcar goles y no es fácil adaptarse a un equipo como el PSG, donde están los mejores del mundo. Creo que Carlos ya sabía que no iba a ser fácil. Le conozco, tiene mucha personalidad, encaja en el sistema y es cuestión de tiempo que lo haga bien", explicó Gayà.

"Llevo desde los 11 años en el Valencia, es muy especial"

Acerca de cómo se siente en Valencia y cómo explicaría ese sentimiento, el lateral zurdo del Valencia comentó: "Me he criado en el VCF desde los 11 años. Es difícil de explicar, pero es algo que se siente. Ser aficionado del Valencia y poder representarlo siento jugador y capitán, haber pasado por todas las inferiores, estar en las buenas y en las malas, es especial", comentó Gayà.

"Quiero devolver al Valencia al lugar que merece"

Luego, añadió "el Valencia me ha dado todo, ha apostado siempre por mi y soy feliz aquí en Valencia. El día que no sea feliz en Valencia, seré el primero en decirlo, pero a día de hoy me hace mucha ilusión segur en el clvb y ser importante. Quiero devolver al Valencia al lugar que se merece, luchando por gandes cosas. Estos ultimos años he podido disputar algunas finales y ha sido importante. La realidad es que estoy donde quiero estar y si se lo tuviera que explicar a los niños, les diría que lo más importante es tener lealtad a este club", dijo.