Exclusiva con Alanís: "En México somos un poco sumisos"

En entrevista, el zaguero hizo retrospectiva de su caso en Chivas y Getafe, pero mira adelante con el Oviedo.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

De varios años atrás, al futbolista mexicano se le reclama que no defienda sus derechos. La existencia del Draft, el Pacto de Caballeros o la ambigüedad de un sindicato eran prueba de ello. Oswaldo Alanís , defensor del Real Oviedo, acepta que el jugador llega a ser "sometido" mientras milita en la Liga MX, pues él mismo padeció algunos de estos vicios de nuestro balompié.

“De repente están un poco mermados acá, te hacen un poco sumiso en eso. Decidí que quería seguir con mi sueño, con lo que estaba enfocado", cuenta el michoacano vía telefónica a Goal tras la sesión matutina de entrenamiento con el equipo de Juan Antonio Anquela .

Luego de haber sido campeón de Copa y Liga con el Guadalajara, Alanís se había trazado el sueño de jugar en Europa, pero no tenía en el radar que meses después, tras el Apertura 2017, quedaría marginado de realizar la pretemporada con Chivas y ser enviado a entrenar con la segunda división dirigida por Omar Arellano. Quedar como jugador libre daría pie a un calvario que dejó un precedente en el futbol mexicano.

En el mismo contexto, el zurdo expresó: "Ojalá y haya servido. Lo hice por seguir mis sueños, por lo que creía que podía lograr. Todos deberíamos pensar de esa manera sea futbolista mexicano o de cualquier lado, principalmente los mexicanos; si sirve, bien, sino al final va a ser un caso más. Estoy contento por la resolución, que pude seguir y no de cierta manera doblar las manos, decidir algo que no era lo que mi corazón quería o no me hacía feliz. Si le sirve a más gente para ‘agarrar’ valor o decidirse a seguir lo que realmente quieran o sus sueños les digan, adelante".

Al llegar a España, Alanís se había puesto a las órdenes del Getafe, club con el que había firmado contrato, pero no fue tomado en cuenta por el entrenador José Bordalás y tuvo que buscar nuevo club donde continuar con su carrera. Real Oviedo , del que Grupo Carso es accionista, le abrió las puertas .

“Es difícil vivir cosas así. Lo que quería era tener la oportunidad de jugar futbol, demostrar que quería seguir creciendo y avanzando. Complicado sí fue, siempre traté de buscarle lo positivo y encontrarle la forma de cómo beneficiarme. Claro que hubo miedos, cosas que complicaron. También te entran temores, incertidumbre, dudas... Al final se resuelve de una manera que tenemos la oportunidad de seguir creciendo, pensando en hacerlo bien y sumar al equipo”, señaló.

¿El directivo hace todo para ayudar al futbolista mexicano para emigrar? , se le cuestionó.

“Sería generalizar mucho, cada uno debe tener su forma de ver las cosas. Más que apoyar sea un sumar para todos. No buscar un solo beneficio o ‘avorazarse’ y sacar mucho dinero. Son cuestiones muy personales, cada directiva actúa de diferente manera. Ojalá que cambie y cada vez sea mejor la Liga, las reglas”, respondió.

Unas jornadas bastaron para que Oswaldo se consolidara en la alineación titular del equipo que milita en la Segunda División de España , con los que ha disputado 468 minutos en seis encuentros. "Ahora disfruto una nueva etapa, un nuevo club, una nueva forma de jugar, si bien es futbol pero son detalles diferentes a lo que es el futbol mexicano, como persona adaptándome, conociendo nueva cultura, si bien es el mismo idioma se vive diferente, es otra cosa vivir en Europa, contento, tranquilo, vamos a conocer y hacer las cosas bien de este lado”

Para Alanís fue significativo el Derbi Asturiano frente al Sporting de Gijón, pues en el regreso a las canchas tras una lesión muscular, pudo anotar por primera vez en el futbol españo. Con el mismo había puesto en ventaja a su club que disputó el cotejo en calidad de local.

“Fue un momento muy bueno. Sirvió para tener motivación, seguir adelante. Con todo lo que pasó en Verano y los pocos partidos que pude jugar por la pequeña lesión y haber hecho el gol fue para poder decir ‘aquí estoy, estoy listo para lo que viene’. Me agarró en el momento de regresar al mapa, estar en la vista de todos", puntualizó.

LE DA EL OK AL TATA MARTINO

En calidad de seleccionado nacional, Alanís Pantoja avaló la llegada de Gerardo Martino como nuevo entrenador de Selección Mexicana l uego de pasar por el Atlanta United FC , club con el que recién salió campeón de MLS.

“Que sea bueno, va a ser algo positivo , estando todos en la misma sintonía, trabajando de la misma manera, confiando en nosotros mismos las cosas van a salir bien, lo que se busca es que el futbol mexicano crezca, que estemos a un nivel fuerte, que el que vaya a venir venga a sumar. Va a estar bueno, viene un buen proceso. Si es que viene el Tata Martino va a ser un cambio muy bueno ”, mencionó.

El central confía que puedan desarrollar un proyecto a largo plazo con el timonel rosarino. “Esperemos que sí, es futbol, faltan cuatro años, hay que ver cómo va evolucionando, que sea un hecho. Siempre se va a querer eso. Soy de la idea de lo que sume, hay diferentes corrientes que dicen que hay que durar muchos años en un equipo para tener éxito. Mientras sea para sumar, adelante, que sea para en pro y beneficio del futbol mexicano”

PURA BUENA VIBRA PARA EL REBAÑO EN EMIRATOS

El defensor zurdo vivió de cerca el proceso de Chivas para llegar al Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos. Dentro de Liga de Campeones de CONCACAF , Oswaldo se hizo presente en el marcador, aportando para que los entonces dirigidos por Matías Almeyda alcanzaran la clasificación al torneo más importante de clubes avalado por la FIFA.

Ahora, a unas horas de enfrentar en Al Ain al Kashima Antlers de Japón , campeón del futbol de Asia, únicamente tiene buenos deseos para la plantilla de José Cardozo.

“Realmente les deseo lo mejor, que les vaya bien, que hagan un buen papel por México, por Chivas, por lo que representa todo, lo que es el equipo, lo que ya sabemos, realmente buenos deseos, que todo salga muy bien, es lo que queremos como mexicanos, seamos de Chivas o no”, manifestó.