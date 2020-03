El Valencia confirma nuevos casos positivos de coronavirus

"Todos son casos asintomáticos y se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico y con medidas de aislamiento", reza el comunicado.

El ha informado este lunes nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en técnicos y jugadores del primer equipo. Eso sí, al igual que lo había hecho el domingo, cuando informó que había cinco casos positivos entre futbolistas y técnicos, la institución valencianista no ha revelado en el comunicado publicado en su página web oficial la identidad de los infectados.

"Todos son casos asintomáticos y se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico y con medidas de aislamiento, realizando con normalidad su plan de trabajo programado. A pesar de las estrictas medidas adoptadas por el Club tras disputar el 19 de febrero de 2020 un partido de UEFA en Milán, área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después, distanciando a la plantilla del entorno laboral y del público en general, los últimos resultados demuestran que la exposición inherente a los partidos ha provocado en torno a 35% de casos positivos", reza el comunicado emitido sobre las 21:45 de este lunes.

Además, el Valencia quiso aprovechar esta nueva prueba de alta contagiosidad del virus "para insistir en que la población se mantenga en sus domicilios y siga estrictamente todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas. Asimismo, refuerza la confianza en nuestro sistema de salud y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario. Recordamos que el teléfono de atención al coronavirus en la Comunidad Valenciana es el 900300555".

LOS CASOS POSITIVOS DEL DOMINGO

El domingo, Ezequiel Garay había confirmado que era uno de los cinco primeros casos positivos de coronavirus del Valencia. Así lo confesaba el propio jugador argentino a través de su perfil en las redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram, donde explicaba: "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata". "He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento me toca estar aislado", añadía.

Garay se convertía de esa manera en el primer futbolista en contagiarse coronavirus en , mientras que horas más tarde se supo que su compañero de equipo, Eliaquim Mangala, era otro de ellos.

El Valencia ya había hecho público el domingo que hasta cinco miembros del primer equipo entre jugadores y técnicos habían dado positivo. Cabe señalar que el cuadro Che estuvo en Milán en febrero jugando frente al , y recibió al club italiano hace sólo unos días en Mestalla.

Juan Aliaga, doctor de la primer plantilla, también ha sido infectado por el coronavirus. La situación provocó que todos los miembros del primer equipo se hayan realizado los diferentes test médicos.