El Real Madrid sonríe más con sus niños

El equipo blanco ha rendido más cuando Vinicius, Rodrygo y Valverde han sido titulares juntos

Vinicius, Rodrygo y Valverde. Tan evidente es que el Real Madrid ha jugado sus mejores partidos con ellos de inicio en ataque como que Benzema es indispensable para este equipo. Ancelotti debe encontrar la fórmula para juntar a todos, pues el único día que lo hizo, en el Martínez Valero, el Real Madrid ofreció, sin lugar a dudas, su mejor versión en lo que va de temporada.

De hecho, el italiano ha llegado a confirmar en rueda de prensa que están estudiando la posibilidad de jugar con un 4-2-3-1 con Rodrygo por detrás de Benzema, como aquel día en Elche. En ese partido, Tchouaméni fue suplente y Kroos y Modric jugaron en el centro del campo. Habrá que ver si el italiano se atreve a apostar de nuevo por esta opción, ya sea con esos dos mediocentros o con Ceballos, Tchouaméni o Camavinga como otras opciones.

Hay que destacar que, mientras Vinicius ha sido una constante en toda esta temporada, siendo un jugador insustituible y absolutamente esencial en el Real Madrid, Rodrygo y Valverde no han tenido un arranque sencillo de 2023. El ex del Santos, pese a estar entre los cinco mejores de la temporada en el Real Madrid, sabe que no tiene garantizado su sitio en el equipo. Pero su nivel está siendo tan alto que Ancelotti se plantea un cambio de sistema que no ha utilizado antes como técnico madridista. Ese matiz evidencia que Rodrygo es un futbolista especial que puede ayudar y mucho a este equipo en esa posición de mediapunta. Además de hacer goles sabe inventar y nutrir de balones a sus compañeros para que finalicen en ocasiones de gol. A parte de los diez goles anotados ha sumado seis asistencias esta temporada, siendo el segundo jugador del equipo que ha participado en más tantos (16), empatado con Benzema y sólo por detrás de Vinicius (20).

Por su parte, Fede Valverde sí tiene garantizado su puesto en el once, pero su inicio de 2023 ha sido amargo. La dolorosa actuación de Uruguay en el Mundial dejó roto al futbolista, el cual llegaba como un avión a Qatar. La decepción sufrida, unida a problemas personales, han lastrado mentalmente al jugador y lo ha notado en el terreno de juego. Ante el Atlético de Madrid estuvo irreconocible, pero desde entonces, ha vuelto a elevar el nivel y poco a poco va pareciéndose más a ese futbolista que había maravillado en los primeros compases de la temporada. El gol ante el Al-Ahly debe ser un nuevo punto de inflexión y un balón de confianza enorme en un futbolista fundamental para el equipo. El único que rinde a un nivel de sobresaliente en ataque y en defensa.