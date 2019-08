El Barça cree que el Real Madrid puede torpedear el fichaje de Neymar

El club blanco sondea conseguir un fichaje que parecía imposible...y que ahora no lo es

Que Neymar quiere salir de París es un secreto a voces. Tanto como que, durante mucho tiempo, ha enviado diferentes mensajes y ha hecho varios guiños para regresar a . No obstante, ese deseo no ha acabado de convertirse en realidad y tanto Neymar como su entorno consideran que el Barça no ha hecho todo lo que estaba en su mano para acelerar la negociación y apostar por su regreso. De hecho, Neymar se ha mostrado decepcionado con la actitud de la directiva azulgrana en los últimos días. Quizá por eso ahora el Barça ya no es su única prioridad y ahora está receptivo a escuchar otras ofertas para salir de París.

En las últimas horas, ha habido movimientos significativos. El primero, unas declaraciones de Gerard Piqué en las que admitía abiertamente el interés del Barça por el brasileño e instaba al jugador a mover ficha públicamente.Es decir: primero reconocía que sí hay "caso Neymar" - algo que niega la directiva en público- y en segundo, reclamaba a Neymar que se mojase para acabar vistiendo la camiseta del Barcelona. Y si Piqué pedía un nuevo guiño...es porque el interés por el brasileño existe, pero el Barcelona aún no lo tiene realmente cerrado.

Ahí, en ese contexto, es donde ha irrumpido con fuerza el , que está dispuesto a tensar la cuerda. Florentino Pérez está dispuesto a entablar negociación de club a club con el y cree que la operación, que antes era inviable, ahora podría ser factible. Según fuentes cercanas al club blanco, el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer una cantidad que superaría los 100 millones de euros por Neymar, al que se le ofrecería un contrato por cinco años con un sueldo anual de 25 millones netos por temporada. No sería raro que el PSG prefieriese vender a Neymar al Madrid antes que al Barcelona.

En el Barcelona ven con preocupación la irrupción del Real Madrid. El jugador sigue siendo propiedad del PSG, pero desde el entorno del club blanco se desliza que el fichaje, que hace meses era imposible, ahora ya no lo es. O al menos, no lo parece.