El futuro de Fito Zelaya no está en Alianza

Así lo aseguró Adolfo Salume.

La incursión de manera oficial de Adolfo Salume, dueño de Alianza, al frente del equipo, ya dio sus primera noticias, y uno de los que no podrían regresar es Fito Zelaya, quien no está en los planes del empresario.



En conversación con el programa “Pencho y Aida”, Salume lo dejó claro: “Hoy por hoy, no tenemos pláticas para que vuelva Rodolfo Zelaya a Alianza”, porque según dijo el directivo, el delantero ya está en la fase final de su carrera.



Esta noticia no ha caído bien en la afición blanca, quienes esperan que su presidente recapacite ante esta idea e intente que Zelaya regrese al Alianza y haga dupla con Maxi Freitas en la delantera paquiderma.