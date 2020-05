El fichaje de Faubert por el Real Madrid inspirará la trama de una serie de TV

Yvan Le Mée, ex agente del jugador y el hombre que le llevó a fichar por el Real Madrid, proyecta una serie sobre el mercado de fichajes

Increíble, pero cierto. Uno de los fichajes más surrealistas y posiblemente, uno de los peores de la historia del Real Madrid, Julien Faubert, formará parte de la trama de una serie de TV que se llamará "Mercato". Al parecer, ese proyecto televisivo es invención de Yvan Le Mée, el representante de jugadores que, en su día, negoció y llevó al francés al equipo blanco en el año 2009. La historia, revelada en su día por el diario "Marca", es relamente espectacular, digna de ser contada. A través de unas declaraciones al diario "The Guardian", el agente explica que la serie va "sobre un agente joven que se convierte en el más grande del mundo”, añadiendo que la serie "no será autobiográfica, pero sí aparecerán pasajes de mi vida".

'Mercato' será el título de la serie. Y como contó "Marca", su protagonista será Vincent Berman, será el Mino Raiola o el Jorge Mendes de turno, dos de los más famosos agentes del mundo del fútbol, sobre el que girará la trama. Además de contar con las experiencia de Mée, el proyecto televisivo se nutrirá de otras cuatro personas vitales en un negocio que mueve millones de euros y que aportan su visión y sus vivencias para crear historias.

El fichaje por el Madrid "parecía una broma"

Y ahí, en el centro de la trama de la serie, estará el fichaje de Faubert por el . Una historia realmente rocambolesca, explicada por el propio representante, que cuenta en el periódico inglés cómo sucedió todo aquello. Un día recibió una llamada del Real Madrid y no se lo podría creer. Así que "llamé a un amigo en . Le dije: ‘Mira, alguien del Real Madrid me llamó por Faubert. Es raro.’ Llamó al director deportivo para verificar y me devolvió la llamada. ‘Yvan, es verdad. Quieren verte mañana en el aeropuerto de Heathrow", dijo.

Faubert acabó en el Real Madrid y el propio agente recuerda que el futbolista "pensó que era una broma”, agrega Le Mée entre risas. Recuerda que "el Madrid quería fichar a Antonio , pero el quería 25 millones de libras...y la segunda opción era Faubert, la elección de Juande Ramos que había estado en el año anterior y Julien jugó dos partidos fantásticos contra ellos. Esa fue la razó, a veces pueden ocurrir milagros", asegura.

Faubert fue presentado por Di Stéfano, con el dorsal 18 y dijo: "Mi perfil responde a lo que busca Juande Ramos".

El 2 de febrero de 2009, Faubert se presentaba como nuevo jugador del Real Madrid, con Alfredo Di Stéfano al lado y con Vicente Boluda como presidente. En su presentación dijo: "Mi perfil responde a lo que busca el entrenador". Heredó el dorsal de Rubén De la Red, el 18, y el club explicó que llegaba en calidad de cedido, tras paagar millón y medio de libras, con una opción de compra a final de curso, por seis millones de euros. El presidente le dijo delante de la prensa: "Va a ser la oportunidad de tu vida y te pido que la aproveches al máximo". No pudo ser asi.

Al agente de Faubert le llamaban "David Copperfield" por haber firmado aquel traspaso

El agente recuerda que “durante semanas todos me llamaron David Copperfield porque no podían creer que hubiera sucedido". Faubert fue un rotundo fracaso, apenas jugó con la camiseta blanca y regresó a su equipo, el . Un historión increíble, que, precisamente, formará parte del eje central de la trama de la serie de TV en la que ael agente Le Mée espera que puedan aparecer jugadores, presidentes y agentes.Veremos si acaba viendo la luz y si será finalmente un éxito.