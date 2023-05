El error arbitral en el cambio de Camavinga durante el Real Madrid-Getafe

El Getafe podría denunciar la situación ante Competición y pedir alineación indebida

Para muchos pasó inadvertido, pero el cambio de Camavinga puede traer cola. Durante el minuto 83 del partido entre el Real Madrid y el Getafe, se produjo una acción que podría ser realmente polémica. En ese instante llegó una permuta en el cuadro blanco. Salía Marco Asensio y entraba al campo Álvaro Odriozola. En ese momento, el cambio era ya efectivo. El caso es que, nada más salir del campo Asensio, en el Real Madrid se percatan de que Eduardo Camavinga está lesionado. En ese momento, Asensio vuelve a entrar al terreno de juego, y el árbitro de forma errónea, permite que el balear permanezca en el campo y que sea Camavinga el sustituido por Odriozola.

El reglamento indica que Munuera cometió un error al permitir que Marco Asensio volviera al terreno de juego

El reglamento contempla esta situación y es muy claro a respecto. La regla tres respecto al apartado del ‘Número de jugadores’, especifica lo siguiente: “Las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido, y el suplente se convierte en jugador, por lo que podrá reanudar el juego”.

El Getafe podría reclamar presunta alineación indebida

Álvaro Odriozola ya había entrado en el campo y Marco Asensio, al parecer, ya había salido del terreno de juego, para regresar después al juego con el permiso de Martínez Munuera, en lo que fue un error del colegiado. En todo caso, Munuera debió haber impedido el regreso del balear y el Madrid hubiera tenido que jugar con diez futbolistas al no poder seguir sobe el césped Camavinga por su lesión. Varios medios de comunicación inciden en que se trató de un claro y manifiesto error de los árbitros del partido. El cambio de Camavinga no debería tener mayor recorrido más allá de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) intervenga para dar un toque de atención a Martínez Munuera por su error, aunque falta saber qué postura tomará el Getafe CF sobre los hechos. Si el cuadro azulón así lo estima, podría interponer un recurso reclamando que se ha incurrido en alineación indebida. Está por ver si el Getafe recurrirá o si, por el contrario, aceptará su derrota en el terreno de juego y el polémico cambio de Camavinga no quedará en nada.

Proceso para denunciar ante Competición

Si finalmente el Getafe se decide a denunciar ante el Comité de Competición debería hacerlo antes de este martes a las 14:00 horas, el tope del límite para denunciar. Si recurriera y el Comité le diera la razón, conforme al artículo 79 del Código Disciplinario de la RFEF, se daría el encuentro por perdido el encuentro 0-3 al Real Madrid además de una multa económica entre 6001 y 9000 euros. Lógicamente, eo sería oro molido para el Getafe, que perdió en el Bernabéu y que pelea por evitar el descenso.