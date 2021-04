El Chelsea y el City, decididos a abandonar la Superliga

Según diversas fuentes británicas, el Chelsea y el City estarían dando marcha atrás en su participación en la Superliga.

La noticia ha irrumpido a través de Twitter desde el perfil del periodista de la BBC Dan Roan. El contenido de su mensaje era meridiano: "He sabido que el Chelsea estaría preparando la documentación para salirse de la Superliga" . Al mismo tiempo, y desde la BBC5, Pat Nevin, antiguo extremo de los años 80 del Chelsea, afirmaba: "No me sorprende ni un poco que el Chelsea se retire. Dije ayer por la mañana que no creía que quisieran subirse a ese tren, pero que tampoco querían quedarse en la estación".

Pero la entidad londinense no es al parecer la única que estaría recogiendo cable en el proyecto que preside Florentino Pérez, porque tal y como recoge el diario The Sun, el Manchester City se habría echado atrás incluso antes que el Chelsea , que habría seguido los pasos del club mancuniano.

Por su parte, los aficionados del Chelsea han tomado las calles pacíficamente para manifestarse en contra de la inclusión de su club en la Superliga y han proferido en gritos muy duros contra Florentino Pérez y la Superliga . Al mismo tiempo, el encuentro correspondiente a la Premier que se iba a disputar en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Brighton & Hove Albion ha sido retrasado a las 21.15 por las dificultades del autocar del equipo local para llegar al estadio. Descendiendo del mismo, Petr Cech ha conseguido tranquilizar en cierto modo a la afición para que abrieran camino a los jugadores.