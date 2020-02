El Barcelona, indefenso ante el Getafe

Sin Lenglet por sanción, y con Umtiti y Semedo entre algodones, el vigente campeón recibe a un cuadro azulón en racha.

El tiene la posibilidad de alcanzar al en lo más alto de . A diferencia de la jornada pasada, en la que los blancos jugaron antes que el Barça y sacaron temporalmente seis puntos de ventaja, los catalanes ahora disputarán su encuentro ante el el día previo a que el líder reciba al de Vigo. Sin embargo, no tendrá sencillo el cuadro de Quique Setién trepar a la cima de la clasificación: al Camp Nou llega un señor equipo, el de José Bordalás, ante el cual el Barça parece estar indefenso.

El Barcelona ofrece 15 millones por Loren y el Betis los rechaza

Cabe recordar que el Barcelona no podrá contar en este compromiso liguero con Clement Lenglet. Y es que el central internacional por ha visto la tarjeta roja frente al Real el pasado domingo (doble amonestación), por lo que es baja segura para recibir a los azulones. Por otro lado, a la baja del ex del hay que añadir que Samuel Umtiti y Nelson Semedo encendieron alarmas durante la semana al no haberse ejercitado con el grupo en el entrenamiento del miércoles. Entraron en la lista, eso sí.

Después del día de descanso que tuvo el martes, la plantilla del Barcelona volvió a los entrenamientos el miércoles con la baja de dos piezas importantes en la zona defensiva. El jugador portugués sufría una amigdalitis y su presencia ante el Getafe era una incógnita, mientras que el galo, único central disponible para acompañar a Piqué, realizó trabajo específico por unas molestias físicas que, sin embargo, tampoco lo marginaron del compromiso del sábado. Como sea, Semedo y Umtiti están entre algodones y, además de Getafe, el está a la vuelta de la esquina (25 de febrero, estadio San Paolo).

EL REGRESO DE PIQUÉ

Por otro lado, cabe señalar que Setién sí podrá contar con Gerard Piqué. El catalán acabó con molestias el encuentro copero de San Mamés, donde los azulgrana fueron eliminados en el último minuto, pero el ex del ya está recuperado después de ser baja ante el Betis por sanción. Por su parte, Neto, que se había perdido los últimos cinco partidos por un esguince de tobillo, vuelve a la convocatoria al estar ya en condiciones físicas.

EL GETAFE, EN RACHA

Al Camp Nou llega un Getafe (42 puntos) en racha, siendo el tercer clasificado de LaLiga con tres unidades de ventaja sobre el cuarto, el , y siendo además el quinto equipo más goleador del campeonato doméstico. Los azulones marcaron 35 goles en 23 partidos, una cifra que está sólo por debajo de la que registran Barcelona (55), Real Madrid (44), (40) y (39).

Así las cosas, el Barcelona deberá tener cuidado frente a un cuadro de Madrid que no pierde desde el 4 de enero de este año (0-3 ante el Real Madrid), y que acumula cuatro victorias consecutivas en las que no ha recibido goles y ha marcado nueve (3-0 al , 1-0 al Betis, 2-0 al y 3-0 al ).