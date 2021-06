Los 10 mejores momentos de Juan Román Riquelme

El máximo ídolo de la historia de Boca cumple 43 años: de los títulos inolvidables a sus primeros pasos como dirigente, un repaso de su carrera.

"Le prometí a mi hermano que voy a jugar hasta los 40", dijo alguna vez Juan Román Riquelme. Sin embargo, no llegó: el Torero lleva ya siete años alejado de la actividad y desde 2019 se encuentra del otro lado del mostrador. El vicepresidente de Boca cumple 43 años y en Goal repasamos sus diez mejores momentos, tanto en el Xeneize, como en la Selección argentina, Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors.

1996 | EL DEBUT

La leyenda de Riquelme nació hace poco menos de 25 años. Su debut se produjo en un partido del Torneo Apertura de 1996, con el dorsal 8 en la espalda. El 10 de noviembre de aquel año, los Xeneizes la ganaban 2-0 a Unión de Santa Fe y Román vestía por primera vez la camiseta a la que tantas alegrías le daría. El técnico entonces era Carlos Salvador Bilardo, quien seis años antes había sido seleccionador de la campeona del mundo Argentina. Aunque no llevaba demasiados partidos con la Reserva de Boca, el Narigón le dio titularidad y el crack no lo defraudó. Cuajó un encuentro brillante y asistió en el segundo gol de su equipo, el que marcó Fernando Cáceres. El primero había sido obra de Hugo Guerra. Carlos Navarro Montoya, Nelson Vivas, Néstor Fabbri, Julio Toresani, Diego Cagna, Roberto Pompei, Diego Latorre y Sebastián Rambert acompañaron a Riquelme en su estreno como profesional

2000 | EL CAÑO A YEPES Y LA PRIMERA LIBERTADORES

Mario Yepes padeció la genialidad de Román en su máxima expresión: un caño inigualable. Sobre el costado derecho, pegado a la línea de banda, el 10 no tenía salida. En realidad, ningún mortal la hubiera encontrado. Él la localizó de espaldas a su marcador, pisando y haciendo pasar la pelota por entre las piernas del colombiano, que en un segundo se ganó la inmortalidad. Nadie olvidará ese 24 de mayo de 2000. Pero la historia no terminaría en aquella histórica eliminación, sino que se completaría en el estadio Morumbí de San Pablo, donde el Xeneize se impuso al Palmeiras en los penales y obtuvo su primera Libertadores luego de 22 años. En la serie de penas máximas, el ídolo no falló. Román aportó solamente tres goles a lo largo de la competición, pero su fútbol lleno de luces condujo al entonces equipos de Carlos Bianchi a ganar el torneo continental sin ningún atenuante

2000 | EL BAILE AL REAL MADRID

Una de las canciones más utilizadas para realizar vídeos compilatorios con imágenes de la carrera de Riquelme es ‘Toco y me voy’, perteneciente a la banda argentina Bersuit Vergarabat. Un fragmento de ese tema reza que “toda la vida es un baile, te pueden bailar”. Sin dudas que lo saben Makelele, Geremi y compañía. Riquelme les dio una lección de fútbol a los galácticos del Real Madrid (en sus filas estaban Figo, Guti, Raúl, Casillas y tantos otros) y, de su mano, Boca venció a los Merengues en la final de la Copa Intercontinental disputada en Tokio. El francés y el camerunés fueron quienes más padecieron el enorme partido de Román, capaz de hacerlo todo y un poco más. Los goles los firmó Martín Palermo, pero la estrella no fue otra que el 10 Xeneize. Prueba de ello es el pase/asistencia que le da al Loco desde atrás de la mitad de la cancha (casi 50 metros) para el 1-0.

2001 | EL BICAMPEONATO DE AMÉRICA

Su talento volvió a ser fundamental en la campaña del equipo durante la Copa Libertadores de 2001, y los Xeneizes sacaban rédito de su magia ganando por segundo año consecutivo el torneo continental. Otra vez en los penales, como hacía una temporada ante el Palmeiras. Esta vez era el Cruz Azul mexicano, en La Bombonera, el que veía sueño el roto desde los doce pasos. En esta ocasión, Riquelme recibió el premio al Mejor Jugador de la Final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en semifinales, ante el Palmeiras y en Brasil, el centrocampista ofensivo había tenido uno de los mejores partidos de su vida. Marcó un golazo, fue el dueño absoluto de la pelota e hizo jugadas que sólo los distintos pueden lograr.

2002 | EL SALTO A EUROPA

Pocos equipos en el mundo han tenido jugadores con la '10' en la espalda más históricos que Barcelona. Diego Maradona, Johan Cryuff, Rivaldo, Lionel Messi... Entre esos nombres se inscribió el de Juan Román Riquelme en la temporada 2002/03, cuando, después de varias idas y vueltas, salió de Boca para llegar a Europa. Sin embargo, su trayectoria en el club catalán fue agridulce: más allá de la importancia de haber desembarcado en una institución con tanta jerarquía, Román nunca fue del agrado de Louis Van Gaal, el DT que lo recibió en España. El desembarco de Frank Rijkaard cambió su situación, agarró la titularidad y levantó tanto su nivel individual como el colectivo, pero no fue suficiente para mantenerse en un plantel que aspiraba a lo más alto. A mediados de 2003, la llegada de Ronaldinho lo empujó a buscar nuevos destinos tras 42 partidos y seis goles.

2006 | ÉXITO Y DECEPCIÓN EN VILLARREAL

A mediados de 2003, Riquelme pasó a Villarreal a préstamo y en 2004 levantó su primer y único título en el Viejo Continente. En 2004/05, y con la llegada de Diego Forlán, el equipo terminó tercero y logró la clasificación a la Champions League 2005/06, dándole lugar a una de las mejores actuaciones de Román en la máxima competencia internacional entre clubes, pero, también, a su máxima decepción. El Submarino Amarillo alcanzó las semifinales en aquel certamen, en lo que, hasta aquel momento, era su mejor participación continental, tras eliminar a Rangers en octavos de final y al Inter en cuartos (y de terminar primero en su grupo, superando a Benfica, Lille y Manchester United). El Arsenal de Wenger fue su rival, ante quien cayó en Londres por 1-0, un resultado que permitía soñar revertirlo en El Madrigal. Sin embargo, Jens Lehman le atajó un penal al '10' que podría haberle permitido a los españoles estirar al definición al alargue. Una de las mayores decepciones de su carrera.

2007 | LA TERCERA LIBERTADORES

Debido a algunos conflictos con la Pellegrini, volvió de Europa y se puso nuevamente la camiseta azul y oro. Brilló otra vez y condujo a Boca a ganar la Copa Libertadores, torneo que le tuvo como figura excluyente. El papel de Román en la final contra el Gremio fue fundamental. Antes del encuentro en La Bombonera, Riquelme había dicho que sería su último partido en casa (al menos en ese período) y el desenlace no pudo ser más espectacular: Boca ganó 3-0 con un tanto suyo. El ídolo fue despedido con una ovación por todo el público local. En Porto Alegre, anotó los dos goles en la victoria 2-0. Con el triunfo, Boca lograba su sexta Copa Libertadores y el jugador se hacía con la tercera de su carrera. Su rol en la competición fue clave: acabó goleador del equipo con 8 tantos en 11 encuentros. Como sucediera en 2001, fue elegido el Mejor Jugador de la Final de la Copa Libertadores. Además, pudiendo anotar un hat trick en la vuelta ante el Gremio, dio la posibilidad a Palermo de marcar de penal, pero el 9 la desperdició.

2008 | CAMPEÓN OLÍMPICO

Tras el golpazo del seleccionado de José Néstor Pekerman en el Mundial de Alemania 2006, Alfio Basile lo sucedió en la conducción técnica. Con el Coco, Román fue clave en la Selección argentina que alcanzó la final de la Copa América 2007, en donde volvió a fallar ante Brasil. Tras aquella experiencia, el entrenador prefirió no hacerse cargo de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y Julio Grondona eligió a Sergio Batista para que se haga cargo del plantel. El Checho eligió a Riquelme como uno de los mayores para complementar a un equipo que contaba con figuras tremendas: además de Lionel Messi, estaban, entre otros, Ángel Di María y Sergio Agüero. Argentina, imparable, ganó todos sus partidos -los tres del grupo y los tres cruces mano a mano ante Holanda, Brasil y Nigeria- y se quedó con la medalla de oro.

2014 | EL ASCENSO CON ARGENTINOS

El artículo sigue a continuación

Luego de varios años tumultuosos en Boca durante su tercera etapa en el club (2008 - 2013) y de un conflicto con Daniel Angelici, por entonces presidente del club, que ya llevaba varios años, Riquelme decidió no renovar su vínculo en 2013 y le puso un punto final a sus años en el Xeneize. Pero no a su carrera: decidió regresar a Argentinos Juniors, la institución que lo formó en inferiores, que había descendido y buscaba volver lo antes posible a Primera. Allí, volvió a compartir cancha con el Lobo Ledesma y, en una campaña histórica, devolvió al Bicho a la máxima categoría del fútbol argentino. Fue su último legado como futbolista, ya que un mes después, comunicó su retiro de manera oficial.

2019 | TRIUNFO ELECTORAL

Desde el momento en el que colgó los botines, Riquelme avisó que su intención era continuar ligado al fútbol desde el plano dirigencial. Y en las elecciones en Boca de 2019, luego de coquetear con todos los candidatos, Román eligió acompañar el proyecto de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini: con su presencia, la lista arrasó en las urnas y el ídolo se convirtió en vicepresidente segundo y en la cabeza del proyecto deportivo del club. A cargo del Consejo de Fútbol, concretó el regreso de Miguel Ángel Russo y levantó dos títulos en el pandémico 2020: la Superliga, en la cual se consagró en la última fecha, superando a River, y la Copa Maradona.