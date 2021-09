Del milagro de Talca al Colo Colo campeón

En el debut goleador de Joan Cruz como futbolista del club, Solari mantuvo su racha activa y Everton no pudo imponer sus términos ante el bi-monarca.

Estaba apretado Colo Colo. El campeón de la Copa Chile. Por decimotercera ocasión. El Everton inquietaba a Brayan Cortés, por medio de Matías Leiva y Rodrigo Echeverría, mas el Cacique fue paciente y en su par de joyas logró la coronación. La gente en el Fiscal de Talca terminó coreando el nombre de Gustavo Quinteros, que por fin se sacudió del playout por la permanencia y justamente en el mismo escenario.

Fue dos veces campeón con la Franja el DT argentino-boliviano, que en la séptima región consiguió su primer trofeo al mando del Cacique, en el primero que compitió para ganarlo. Habían lágrimas de emoción en el banco albo al cierre, cuando estaba ya todo consumado. Es que por Pablo Solari y Joan Cruz en la hora estaba la definición adelantada lo suficiente.

¿CUÁL ES EL EQUIPO MÁS CAMPEÓN DE COPA CHILE?

Por Falcón también vitorearon los barristas. Maximiliano, el uruguayo, profundizó el fútbol para que Parraguez se la bajara a Solari, que le dio limpio, seguro y certero para abrir la cuenta. Joan, mundialista Sub 17, marcó con La Rojita antes de que con el Popular, de una buena vez batió un arco rival, lo que se le venía dando muy esquivo: se atrevió desde lejos y la puso en el ángulo

E13RNO CAMPEÓN se leía en las camisetas de la celebración de los jugadores. "Buscamos ganar las segundas pelotas con Bolados como segundo delantero con Parraguez. Las ganamos, mejoramos mucho en el segundo tiempo y me imagino dirigiendo a este grupo de jugadores el otro año en un torneo internacional", sentenció Quinteros

"Esta es tu cancha, me dijeron andá y hacé lo mismo. Colo Colo me cambió la vida y la perseveracia y mi familia me llevaron a estar donde estoy. Lo ganamos porque somos el mejor equipo de Chile, y jugamos como nadie. Vamos a seguirlo demostrando en el torneo. Me quedaría toda la vida acá", aseguró Solari -el último coreado-, otra vez clave en aquella cancha, pero esta vez tocando el cielo -como el mejor de la competición- con el campeón.