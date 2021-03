De los Cobos, contra la Concacaf y el propio El Salvador en las Eliminatorias 2022

El timonel mexicano se prepara para un debut muy distinto al que imaginó cuando asumió las riendas de la Selecta.

No todos transitan el mismo camino para llegar al Mundial. Mientras hay equipos que cuentan con talentos en las principales ligas Europa y el presupuesto necesario para realizar una preparación adecuada, hay otros que tienen que recorrer una ruta llena de obstáculos que, en muchos casos, son imposibles de superar.

En ese sentido, El Salvador corre en desventaja con respecto a otros rivales de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo se han sumado una serie de situaciones adversas que no estaban en los planes iniciales de Carlos de los Cobos, haciendo aún más complicado el sueño de obtener el boleto al Mundial Qatar 2022.

Y es que los Cuscatlecos tenían asegurada su presencia en el hexagonal final de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El equipo marchaba en la sexta posición del ranking de la zona, pero el cambio en el formato de las Eliminatorias cambió todo el panorama para el combinado salvadoreño.

La decisión fue anunciada por el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, quien expresó que el avance de la pandemia de coronavirus obligó a replantear el formato de la competencia. Ahora se jugará un Octogonal, donde las cinco selecciones mejores esperan a los tres clasificados de las dos rondas previas.

Tras conocer la noticia, De los Cobos expresó su molestia por lo que esto significa para El Salvador. "Está claro que la única Selección perjudicada somos nosotros en esta determinación de Concacaf, está claro que pudieron ser diferentes las decisiones", dijo el director técnico mexicano a Los Provocadores.

Renuncian las figuras

El Salvador no cuenta con seis de sus jugadores más importantes en el inicio de las Eliminatorias. La lista la encabeza Rodolfo Zelaya, segundo máximo goleador en la historia de la Selecta, junto a Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Henry Romero y Jonathan Jiménez.

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, reveló que la ausencia de estos jugadores responde a que no llegaron a un acuerdo económico. Es por eso que De los Cobos no los convocó para los compromisos contra Granada y Montserrat, el 25 y 28 de marzo respectivamente.

"Estos seis jugadores decidieron no continuar. El viernes nos reunimos por una propuesta económica. La propuesta que nos hicieron es una suma exorbitante para nosotros. Nosotros no vamos a tomar represalias en contra de estos jugadores. Simplemente, no podemos tener jugadores que no estén comprometidos con la selección”, dijo Carrillo en conferencia de prensa.

Problemas con la prensa

A todo esto se suma la tensa relación que tiene De los Cobos con la prensa salvadoreña. Las derrotas por un amplio margen contra rivales de primer nivel, como Estados Unidos o Brasil, le han costado duras críticas al timonel mexicano que vive su segunda etapa en el banquillo de la Selecta.

De los Cobos ha expresado su inconformidad con esta situación, pese a que se trata de un entrenador que estuvo muy cerca de llevar a El Salvador al Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella oportunidad, el equipo llegó al Hexagonal Final y culminó en la quinta posición con ocho unidades.

"A mí la critica no me molesta, pero la constructiva, la que deja algo, una enseñanza. Pero cuando un medio ya tiene la dirección, ya está predispuesto a no reconocer las cosas positivas, porque se han hecho, se arma todo un escándalo alrededor de la selección", dijo al diario El Salvador.

El camino de El Salvador comienza el 25 de marzo y no será nada sencillo. De Los Cobos tiene que cargar con una mochila muy pesada y afrontar obstáculos que, hasta hace menos de un año, no estaban en los planes del mexicano que sueña con llevar a la Selecta al Mundial después de 40 años.