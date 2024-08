Cuántas veces Cristiano Ronaldo fue goleador de la Champions League

C. Ronaldo

El jugador portugués de la Juventus ha anotado 140 tantos en el torneo.

Cristiano Ronaldo es el gran goleador de la historia de la Champions League. El luso encabeza la tabla con una distancia de 11 goles sobre Lionel Messi: 140 por 129 tantos en el máximo torneo continental.

Ronaldo ha sido el máximo goleador de la Champions League en 7 temporadas, 6 de ellas con el Real Madrid, tres de ellas consecutivas y en cuatro acabó siendo campeón.

Concretamente fue Pichichi con los merengues en la 2012/13 (12 tantos), 2013/14 (17), 2014/15 (10), 2015/16 (16), 2016/17 (12) y 2017/18 (15).

En la campaña 2007/08, cuando todavía militaba en el Manchester United, consiguió anotar 8 goles, en el que fue su primer Pichichi en la Champions y la primera vez en la que consiguió levantar la Orejona.

Por si fuera poco, el delantero luso es el único jugador hasta la fecha que ha marcado en tres finales de la Champions League. Al igual que Messi, ha marcado ocho 'hat-tricks' en la Champions League.

En un principio no era un delantero puro, y no marcó hasta su 27º partido de la Champions League durante su primera etapa en el Manchester United. Sin embargo, después de pasar de la banda a una posición más centrada, el portugués empezó a ver puerta con una regularidad asombrosa, y continuó acumulando grandes cifras después de dejar Old Trafford por el Real Madrid.

Además, el portugués fue el primer jugador en superar el centenar de dianas en la competición europea gracias a la suma de sus tantos con el Manchester United y Real Madrid. Este hito lo alcanzó en abril de 2017 ante el Bayern en el Santiago Bernabéu. El '7' logró su gol 100 con el Real Madrid en Chamartín el 14 de febrero ante el PSG, siendo también el primer futbolista en pasar de la barrera de los 100 para un solo club. En el curso 2018-19 estrenó su cuenta anotadora en la máxima competición continental con la Juventus, el tercer club con el que disputó el certamen.