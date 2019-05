Cruz Azul nunca tuvo interés en Giovani Dos Santos, asegura Ricardo Peláez

El directivo descartó totalmente la llegada del ex-delantero del Galaxy, dando por cerrado el tema.

Durante las últimas semanas, mucho se especuló que Giovani Dos Santos podía retomar su carrera con , incluso se afirmó que el delantero de la Selección mexicana ya había llegado a un acuerdo con la Máquina, información que se encargó de desmentir Ricardo Peláez.

En entrevista con Marca Claro, el dirigente se mostró molesto con la pregunta sobre una supuesta incorporación de Gio, afirmando que es un capítulo que ya está cerrado para él. "Giovani dos Santos nunca fue opción para Cruz Azul. No voy a tocar el tema, no voy a hablar, pero ya estoy acostumbrado a esto y en esta ocasión sí se causó problemas por andar aclarando, diciendo cosas, y no tengo ni ganas de desgastarme, ni ganas de aclarar nada".

¡DOS técnicos campeones buscarían el puesto de Caixinha en @Cruz_Azul_FC!https://t.co/dq64COQ01V pic.twitter.com/YyRBLOdsv1

Con esto, al atacante ex-Galaxy se le cerró una puerta en el futbol mexicano, entendiendo que serían pocos los clubes que podrían adecuarse a sus exigencias salariales. Cruz Azul es uno de ellos.

Igualmente, Peláez Linares dio prácticamente como hecho la continuidad de Pedro Caixinha, teniendo pendiente una reunión con Billy Álvarez para presentar el balance general del semestre y las áreas de oportunidad del equipo para el Apertura 2019.