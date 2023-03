¿Cómo le fue a Boca contra los equipos del Ascenso en la Copa Argentina?

El Xeneize lleva 22 encuentros frente a rivales de una categoría inferior en el certamen. Su récord es muy positivo.

La Copa Argentina 2022 se presentó de manera muy particular para Boca: el camino del Xeneize, por ahora, sólo tiene rivales del Ascenso. Tras haber superado a Central Córdoba de Rosario y Ferro en las primeras dos rondas, el conjunto de la Ribera se cruzó con Agropecuario en octavos y, tras ganarle 1-0, jugará contra Quilmes o Deportivo Madryn en cuartos, otros dos rivales que no están en Primera.

El duelo disputado en Salta contra el Sojero fue el 21° que disputará Boca contra un rival de una categoría inferior en el certamen: con esta victoria, el Xeneize superó 19 cruces (16 victorias en el tiempo regular y 3 por penales) y quedó eliminado en apenas dos oportunidades (una en tiempo regular, contra Huracán en 2014, y otra en los penales, en 2019, frente a Almagro).

COPA ARGENTINA 2011/12

Archivo

En la primera edición del certamen desde su reinstalación, en la que finalmente se quedaría con el título, el Xeneize disputó cuatro de sus seis partidos frente a rivales de categorías y solamente pudo ganar uno en los 90 minutos: 2-0 justamente contra Central Córdoba, en aquel momento en la Primera B Metropolitana, en los 16avos de final. En los otros tres encuentros empató y tuvo que recurrir a los penales para pasar de ronda: 4-3 a Santamarina (Argentino A) tras igualar 1-1 en los 90, en los 32avos; 4-2 a Rosario Central (B Nacional) luego del 1-1 en tiempo reglamentario, en los cuartos; y 5-4 a Deportivo Merlo (B Nacional) después de otro 1-1, en la semifinal.

COPA ARGENTINA 2012/13

En una edición en la que fue rápidamente eliminado en su segundo partido por All Boys (por ese entonces en Primera), Boca se enfrentó únicamente a un equipo del Ascenso: en el debut en 16avos de final goleó 4-0 a Excursionistas , de la Primera C, en un partido que no tuvo ningún tipo de equivalencias.

COPA ARGENTINA 2013/14

Archivo

La primera derrota contra un rival de una categoría inferior para el equipo del Xeneize llegó en 2013/14, en un año donde fue debut y despedida del certamen: en los 16avos de final cayó 2-0 frente a Huracán , que por entonces estaba en la B Nacional y se convertiría en el primer equipo del Ascenso (y por ahora el único) en ganar el torneo.

COPA ARGENTINA 2014/15

El camino a la segunda consagración de Boca en el certamen tuvo a dos equipos del Ascenso. Y esta vez venció a ambos en el tiempo reglamentario: en los 32avos de final derrotó 2-0 a Huracán Las Heras , del Federal B, con dos goles en los últimos 5 minutos del partido, mientras que en los octavos goleó 4-0 a Guaraní Antonio Franco , de la B Nacional.

COPA ARGENTINA 2015/16

La quinta edición del certamen desde su reinstauración dejó nuevamente dos triunfos sobre dos partidos contra rivales del Ascenso para el Xeneize: en los 32avos de final goleó 4-0 a Güemes de Santiago del Estero , del Federal B, en los 32avos de final y en los 16avos derrotó 2-1 a Santamarina (el único equipo de categorías inferiores con el que se cruzó dos veces), antes de ser eliminado en cuartos por Rosario Central.

COPA ARGENTINA 2016/17

En esta edición del certamen local, el Xeneize enfrentó a dos rivales del Ascenso, en 32avos y 16avos de final, respectivamente: a Gimnasia y Tiro de Salta , en ese entonces en el Federal A, lo goleó 5-0 y frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn , de la Primera B Nacional, se impuso por un ajustado 1-0. Luego, sería eliminado nuevamente por Rosario Central.

COPA ARGENTINA 2017/18

Otra vez a Boca le tocó debutar contra un equipo de Torneo Federal A: en 32avos de final aplastó 6-0 a Alvarado de Mar del Plata. En la ronda siguiente, en tanto, el Xeneize venció 2-0 a San Martín de Tucumán, de la B Nacional, antes de ser eliminado por Gimnasia en octavos.

COPA ARGENTINA 2018/19

Getty

En la pasada edición de la competencia, el Xeneize debutó en 32avos de final con un triunfo 2-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto, del Federal A, antes de sufrir su segunda eliminación a manos de un equipo del Ascenso: en 16avos, Almagro lo dejó afuera con un 3-1 en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular, en la noche de La Plata donde Daniele De Rossi convirtió su único gol con la azul y oro.

COPA ARGENTINA 2019/20

Getty Images

En la pasada edición, que se disputó con un año de demora a causa de la pandemia de coronavirus, Boca debutó en los 32avos de final frente a Claypole, recién ascendido a la Primera C, y sufrió más de la cuenta para ganar 2-1. Y en 16avos derrotó sin problemas a Defensores de Belgrano, por 3-0, en el mismo escenario donde dos años antes había sido eliminado por el Tricolor.

COPA ARGENTINA 2022

@Copa_Argentina

En la actual edición, el camino comenzó ante Central Córdoba de Rosario, al que superó por 4-1 en Córdoba con dos goles de Orsini, uno de Vázquez y el restante de Zeballos. En 16avos, en tanto, el equipo que todavía comandaba Sebastián Battaglia se impuso 1-0 con un tanto de Sebastián Villa a sólo 12 minutos del final. Ya con Hugo Ibarra al frente, también ganó por la mínima, esta vez a Agropecuario, con el tanto de Pol Fernández. En cuartos, venció 3-2 a Quilmes con goles de Benedetto, Morales y Langoni.