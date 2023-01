Clásico Real Madrid vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la final de la Supercopa de España 2023

El Real Madrid y el FC Barcelona disputan este domingo la final de la Supercopa de España, con los equipos de Carlo Ancelotti y de Xavi Hernández disputándose un nuevo título tras dejar en el camino al Valencia y al Real Betis, respectivamente (ambos triunfos en penaltis).

El primero en llegar a esta final de Supercopa fue el Real Madrid, que echó al Valencia en las semifinales después de empatar 1-1 durante 120 minutos. Los blancos fueron mejores que el equipo Ché en la tanda de los penaltis y se metieron en la cita decisiva del torneo nacional.

Un día después, el pasado jueves, el Barça hizo lo propio venciendo al Real Betis tras igualar 2-2 en los 120 minutos de juego. Pedri firmó el tanto definitivo que puso a los catalanes en el camino del Real Madrid este domingo.

Si el Clásico es apasionante por naturaleza, cuando hay un título un juego la historia se vuelve todavía más interesante. Y eso es lo que te queremos contar desde bien temprano: la previa, el durante y el post partido. Quédate en Goal y vive con nosotros el partidazo entre los dos colosales de España.

Reacciones del Real Madrid vs. Barcelona de la Supercopa de España 2023

Cuando acabe el partido, todas las declaraciones...

Minuto a minuto

18:00 | Recordemos que esta será la primera vez que Real Madrid y Barcelona se enfrenten en la final de la Supercopa de España desde que cambió el formato a cuatro equipos. El primer año la final fue Real Madrid vs. Atlético de Madrid; en el segundo año fue Barcelona vs. Athletic de Bilbao y la temporada pasada fue Real Madrid vs. Athletic de Bilbao.

17:30 | Ancelotti decide, por tanto, reforzar el centro del campo y reservar a Rodrygo para la segunda mitad o, incluso, para la prórroga si hubiera. Carvajal y Mendy vuelven al once en los laterales.

17:20 | Once confirmado del Real Madrid. Camavinga, titular y Rodrygo suplente

17:00 | ¡Buenas tardes! Apenas quedan tres horas para que comience la final de la Supercopa de España 2023 en la que el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan con el primer título del año en juego.

PARTIDO Real Madrid vs. Barcelona FECHA Domingo, 15 de enero ESTADIO King Fahd International Stadium (Riad) HORARIO 20:00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Supercopa de España (M57 O10) Liga TV Bar 20:00 Sudamérica DIRECTV Sports





DIRECTV GO ARG: 16:00;





CHI: 16:00;





COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Fede Valverde, Benzema y Vinicius

Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Araújo, Jordi Alba/Marcos Alonso; Gavi, De Jong/Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé/Ansu Fati