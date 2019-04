Benzema podría no volver a jugar más esta temporada

El francés no se ha lesionado de gravedad pero, sin nada en juego y apenas tres semanas más de competición, está prácticamente descartado ya

El ha perdido a Benzema por lesión. Y podría no volver a recuperarlo ya para lo que resta de la presente temporada. El club blanco ha publicado el parte médico y se le ha diagnosticado "una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo". Una lesión que no es grave per sé, pero con el poco tiempo que queda de competición, desde el club blanco estiman que lo natural sería que no volviese a jugar en lo que queda de curso, según ha podido saber Goal.

Zidande, que no tiene intención alguna de forzar ni al francés ni la vuelta de Vinicius, confirmó la dolencia y explicó cómo podría sustituir al galo: “Están todos preparados, excepto Vinicius. Sin Karim, vamos a meter un equipo para intentar hacer daño al Rayo. No te voy a decir cómo vamos a jugar, ni el dibujo. Entran todos y podemos hacer muchas cosas. No va a estar Vinicius. Todavía le quedan dos semanas de trabajo. Aunque esté lesionado Benzema, no volverá Vinicius todavía”.

De hecho, el técnico galo reconocía que esta lesión de Benzema le hace reflexionar que necesita más delanteros para la próxima temporada: “Es la idea. Veremos cómo lo vamos a hacer, nuestra intención es tener más fuerza en ataque”.