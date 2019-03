Bale: "Karius no sentiría pena por mí"

El portero rememoró sus dos mejores noches en la UEFA Champions League.

Gareth Bale ha tenido dos noches inolvidables en la UEFA , una con el cuando ganó al Inter y dio la noche a Maicon y otra en la última final del torneo en la que anotó un doblete frente al Liverpool y uno de los goles dejó señaladao al portero red Karius.

"Estoy seguro de que ellos (Maicon y Karius) no sentirían pena por mí si hubieran hecho lo mismo. Obviamente, fue desafortunado, él no tuvo una gran noche, pero, de todos modos, no creo que hubiera podido parar mi primer gol", comentó a BT Sports.

El galés también aprovechó la entrevista para desmentir su supuesta mala relación con Cristiano Ronaldo: "Es un jugador increíble, disfruté mucho jugando con él. Los medios de comunicación intentan exagerar estos problemas que nunca existieron. Nos llevamos muy bien. Es increíble lo que hizo para el club con la cantidad de goles que anotó".