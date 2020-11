no logró posicionarse en un puesto positivo de cara a los playoffs de la Liga 2020-I, ya que tropezó 2-1 ante en la 20ª y última jornada de este domingo; así, cerró en el 7º lugar, mientras que el conjunto asegurador también entra en los playoffs al ubicarse 8º.

El visitante le hizo saber al Rojo escarlata en el Estadio Pascual Guerrero su urgencia por clasificarse a la definición entre los ocho y consiguió reflejarlo en el marcador gracias al tanto de Matías Mier, a pase de Neider Barona.

El local sufrió más el partido ante la expulsión de Rafael Carrascal a la media hora de juego, por lo que debió afrontar 60 minutos de partido con un hombre menos. Igualmente, reaccionó en la segunda mitad por intermedio del argentino Juan Segovia, autor del empate a los 9'.

Si bien Duván Vergara tuvo su oportunidad en el tiempo de adición, su disparo se marchó alto y América no pudo firmar la igualdad.

