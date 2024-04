Caroline Graham Hansen: la favorita al Balón de Oro del Barcelona que casi deja el fútbol a los 23 años

Seis años después de pensar en dejarlo, la noruega busca un tercer título de Champions League.

No ha habido mejor jugadora en el planeta esta temporada que Caroline Graham Hansen. La dos veces ganadora de la Liga de Campeones ha acumulado números realmente increíbles, 26 goles y 24 asistencias en 31 apariciones en el Barcelona, y seguramente es favorita para el Balón de Oro, mientras que las catalanas apuntan a su primer cuadruplete.

Pero esta etapa de su ilustre carrera casi nunca llegó. A los 23 años estaba lista para dejarlo. Después de perder la final de la Liga de Campeones de 2018 con el Wolfsburgo, sustituida en el descanso por lesión, Graham Hansen llamó a su familia y les dijo que ya había terminado. “Lo decía en serio”, explicó.

“Estaba mut caída. Me lastimé de nuevo. No pude rendir a mi mejor nivel. Ya no me divertía más. En ese momento, después de tantas rehabilitaciones, no tenía ninguna motivación para seguir recibiendo golpes en la cara”.

Afortunadamente, no llegó a eso y, en los seis años transcurridos desde entonces, las lesiones han dejado de frenar a Graham Hansen, permitiéndole desempeñar un papel clave en el desarrollo del Barcelona hasta convertirse no solo en el mejor equipo de Europa, si no del mundo.

A medida que se acerca el final de la temporada y se avecina el encuentro de semifinales de la Liga de Campeones del sábado contra el Chelsea, las catalanas cuentan con muchas jugadoras de talla mundial que pueden decidir un partido casi por sí solas. Ninguna, sin embargo, es tan peligrosa como lo es Graham Hansen en este momento.