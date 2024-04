¡Alexis Mac Allister fue una ganga! El Liverpool hizo el fichaje de la temporada en la Premier League y sólo le costó 40 millones de euros

Tanto cuando jugó como mediocampista central como cuando tuvo un rol más ofensivo, el campeón del mundo tuvo un primer año brillante en los Reds.

Antes de que comenzara la temporada, Jurgen Klopp sugirió el apodo 'Gary' para la nueva incorporación Alexis Mac Allister. No pegó ('Macca' inevitablemente se impuso), principalmente porque no todos en Liverpool entendieron la referencia del entrenador, lo cual no es sorprendente. Varios miembros de la plantilla Red ni siquiera habían nacido cuando Gary McAllister llegó a Anfield en un traspaso gratuito en el verano de 2000.

Poco se esperaba del veterano centrocampista escocés. Tenía 35 años en ese momento. Se pensaba que sus mejores días ya habían pasado, y sin embargo McAllister tuvo un impacto inmediato en Merseyside, jugando un papel crucial para que el Liverpool levantara cinco trofeos al año siguiente. El ex entrenador Gerard Houllier lo consideró la "firma más inspiradora" de su carrera en los banquilos. Curiosamente, Mac Allister ya se está perfilando como uno de los de Klopp.

De hecho, a medida que nos acercamos al final de una emocionante campaña de 2023-24 con un 'Liverpool Reloaded' que sorprendentemente pelea palmo a palmo por el título en la Premier League, ya está claro que ningún club hizo una mejor compra el último verano. Cole Palmer, James Maddison, Mohammed Kudus y Declan Rice están teniendo temporadas de debut fantásticas en sus respectivos clubes, pero cuando se trata de la relación coste - rendimiento, nadie se acerca a Alexis.