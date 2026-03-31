How to get World Cup 2026 hospitality packages: Premium tickets, buying options & more

Being seated in state-of-the-art stadiums, watching the best players on the planet striving for global glory, is a once-in-a-lifetime thrill for football fans.
Those lucky enough to be going to World Cup 2026 in North America this summer can enhance the experience further by purchasing hospitality packages or tickets.
Let GOAL break down all the options available for World Cup hospitality this summer, including packages, prices, and more.
When is the FIFA World Cup 2026?
The FIFA World Cup 2026 will take place from June 11 to July 19, 2026, spanning 16 host cities in Canada, Mexico, and the United States.
104 matches will be played over 34 days across North America. For the first time, the tournament will feature 48 teams and be jointly hosted by three nations.
How to get World Cup 2026 hospitality tickets
Official World Cup 2026 hospitality tickets or packages are exclusively available through FIFA’s Hospitality Platform or via On Location, the tournament’s official hospitality provider.
Packages vary by level of luxury and the number of matches included. Most include premium seating, gourmet food, and exclusive lounge access.
Packages are available as follows:
Single Match
- Group Stage: Any 1 non-host nation team match (no CAN, MEX, USA)
- Round of 32/Round of 16/Bronze Final: Any 1 match
- Hospitality options: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
Venue Series
- Watch every match at the venue of your choice.
- Includes 4-9 matches, depending on venue
- All match days and stages are eligible
- Hospitality options: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
Follow My Team
- See your team in action at every early-stage match, regardless of location.
- All 3 Group-Stage matches and 1 Round-of-32 match
- All match days and locations are eligible
- Follow My Team is not available at this time for host nation teams (Canada, Mexico, U.S.)
- Hospitality options: FIFA Pavilion
Private Suites and Platinum Access are also available for corporate or VIP groups looking for the most exclusive options.
How much are World Cup 2026 hospitality tickets?
Official hospitality tickets for the World Cup 2026 vary significantly by tier, package, and venue. Price estimates are as follows:
- Single Match: Starting at $1,400 USD / per person
- Venue Series: Starting at $8,275 USD / per person
- Follow My Team: Starting at $6,750 USD / per person
- Private Suites & Boxes: Single-match suites start from roughly $43,200 USD, with full private boxes for groups (typically 6-12 people) for a venue series exceeding $100,000 USD.
Remember to keep tabs on the FIFA site for additional information and also on secondary sites such as StubHub for current ticket/package availability.
What is the World Cup 2026 venue-by-venue schedule?
Back in June 2022, the sixteen FIFA World Cup 2026 host cities were announced (two in Canada, three in Mexico, and eleven in the United States).
|Venue
|Date
|Fixture (local time)
|Toronto, Canada (BMO Field)
|June 12
|Group B: Canada vs UEFA Path A Winner (3pm)
|June 17
|Group L: Ghana vs Panama (7pm)
|June 20
|Group E: Germany vs Ivory Coast (4pm)
|June 22
|Group I: Norway vs Senegal (8pm)
|June 23
|Group L: Panama vs Croatia (7pm)
|June 26
|Group I: Senegal vs FIFA Play-Off Winner 2 (3pm)
|July 2
|Round of 32: Group K runners-up vs Group L runners-up (7pm)
|Vancouver, Canada (BC Place)
|June 13
|Group D: Australia vs UEFA Path C Winner (9pm)
|June 18
|Group B: Canada vs Qatar (3pm)
|June 21
|Group G: New Zealand vs Egypt (6pm)
|June 24
|Group B: Switzerland vs Canada (12pm)
|June 26
|Group G: New Zealand vs Belgium (8pm)
|July 2
|Round of 32: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place (8pm)
|July 7
|Round of 16: Match 85 winners vs Match 87 winners (1pm)
|Guadalajara, Mexico (Estadio Akron)
|June 11
|Group A: South Korea vs UEFA Path D Winner (8pm)
|June 18
|Group A: Mexico vs South Korea (7pm)
|June 23
|Group K: Colombia vs FIFA Play-Off 1 Winner (8pm)
|June 26
|Group H: Uruguay vs Spain (6pm)
|June 29
|Round of 32: Group F winners vs Group C runners-up (7pm)
|Mexico City, Mexico (Estadio Banorte)
|June 11
|Group A: Mexico vs South Africa (1pm)
|June 17
|Group K: Uzbekistan vs Colombia (8pm)
|June 24
|Group A: UEFA Path D Winner vs Mexico (7pm)
|June 30
|Round of 32: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place (7pm)
|July 5
|Round of 16: Match 79 winners vs Match 80 winners (6pm)
|Monterrey, Mexico (Estadio BBVA)
|June 14
|Group F: UEFA Path B Winner vs Tunisia (8pm)
|June 20
|Group F: Tunisia vs Japan (10pm)
|June 24
|Group A: South Africa vs South Korea (7pm)
|Atlanta, USA (Mercedes-Benz Stadium)
|June 15
|Group H: Spain vs Cape Verde (12pm)
|June 18
|Group A: UEFA Path D Winner vs South Africa (12pm)
|June 21
|Group H: Spain vs Saudi Arabia (12pm)
|June 24
|Group C: Morocco vs Haiti (6pm)
|June 27
|Group K: FIFA Play-Off 1 Winner vs Uzbekistan (7.30pm)
|July 1
|Round of 32: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place (12pm)
|July 7
|Round of 16: Match 86 winners vs Match 88 winners (12pm)
|July 15
|Semi-finals: Match 99 winners vs Match 100 winners (3pm)
|Foxborough, USA (Gillette Stadium)
|June 13
|Group C: Haiti vs Scotland (9pm)
|June 16
|Group I: FIFA Play-Off 2 Winner vs Norway (6pm)
|June 19
|Group C: Scotland vs Morocco (6pm)
|June 23
|Group L: England vs Ghana (4pm)
|June 26
|Group I: Norway vs France (3pm)
|June 29
|Round of 32: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place (4.30pm)
|July 9
|Quarter-finals: Match 89 winners vs Match 90 winners (4pm)
|Arlington, USA (AT&T Stadium)
|June 14
|Group F: Netherlands vs Japan (3pm)
|June 17
|Group L: England vs Croatia (3pm)
|June 22
|Group J: Argentina vs Austria (12pm)
|June 25
|Group F: Japan vs UEFA Path B Winner (6pm)
|June 27
|Group J: Jordan vs Argentina (9pm)
|June 30
|Round of 32: Group E runners-up vs Group I runners-up (12pm)
|July 3
|Round of 32: Group D runners-up vs Group G runners-up (1pm)
|July 6
|Round of 16: Match 83 winners vs Match 84 winners (2pm)
|July 14
|Semi-finals: Match 97 winners vs Match 98 winners (2pm)
|Houston, USA (NRG Stadium)
|June 14
|Group E: Germany vs Curacao (12pm)
|June 17
|Group K: Portugal vs FIFA Play-Off 1 Winner (12pm)
|June 20
|Group A: Netherlands vs UEFA Path B Winner (12pm)
|June 23
|Group K: Portugal vs Uzbekistan (12pm)
|June 26
|Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia (7pm)
|June 29
|Round of 32: Group C winners vs Group F runners-up (12pm)
|July 4
|Round of 16: Match 73 winners vs Match 75 winners (12pm)
|Kansas City, USA (Arrowhead Stadium)
|June 16
|Group J: Argentina vs Algeria (8pm)
|June 20
|Group E: Ecuador vs Curacao (7pm)
|June 25
|Group F: Tunisia vs Netherlands (6pm)
|June 27
|Group J: Algeria vs Austria (9pm)
|July 3
|Round of 32: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place (8.30pm)
|July 11
|Quarter-finals: Match 95 winners vs Match 96 winners (8pm)
|Los Angeles, USA (SoFi Stadium)
|June 12
|Group D: USA vs Paraguay (6pm)
|June 15
|Group G: Iran vs New Zealand (6pm)
|June 18
|Group B: Switzerland vs UEFA Path A Winner (12pm)
|June 21
|Group G: Belgium vs Iran (12pm)
|June 25
|Group D: UEFA Path C Winner vs USA (7pm)
|June 28
|Round of 32: Group A runners-up vs Group B runners-up (12pm)
|July 2
|Round of 32: Group H winners vs Group J runners-up (12pm)
|July 10
|Quarter-finals: Match 93 winners vs Match 94 winners (12pm)
|Miami, USA (Hard Rock Stadium)
|June 15
|Group H: Saudi Arabia vs Uruguay (6pm)
|June 21
|Group H: Uruguay vs Cape Verde (6pm)
|June 24
|Group C: Scotland vs Brazil (6pm)
|June 27
|Group K: Colombia vs Portugal (7.30pm)
|July 3
|Round of 32: Group J winners vs Group H runners-up (6pm)
|July 11
|Quarter-finals: Match 91 winners vs Match 92 winners (5pm)
|July 18
|Third place play-off: Match 101 losers vs Match 102 losers (5pm)
|New Jersey, USA (MetLife Stadium)
|June 13
|Group C: Brazil vs Morocco (6pm)
|June 16
|Group I: France vs Senegal (3pm)
|June 25
|Group E: Ecuador vs Germany (4pm)
|June 27
|Group L: Panama vs England (5pm)
|June 30
|Round of 32: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place (5pm)
|July 5
|Round of 16: Match 76 winners vs Match 78 winners (4pm)
|July 19
|Final: Match 101 winners vs Match 102 winners (3pm)
|Philadelphia, USA (Lincoln Financial Field)
|June 14
|Group E: Ivory Coast vs Ecuador (7pm)
|June 19
|Group C: Brazil vs Haiti (9pm)
|June 22
|Group I: France vs FIFA Play-Off 2 Winner (5pm)
|June 25
|Group E: Curacao vs Ivory Coast (4pm)
|June 27
|Group L: Croatia vs Ghana (5pm)
|July 4
|Round of 16: Match 74 winners vs Match 77 winners (5pm)
|Santa Clara, USA (Levi's Stadium)
|June 13
|Group B: Qatar vs Switzerland (12pm)
|June 16
|Group J: Austria vs Jordan (9pm)
|June 19
|Group D: UEFA Path C Winner vs Paraguay (9pm)
|June 22
|Group J: Jordan vs Algeria (8pm)
|June 25
|Group D: Paraguay vs Australia (7pm)
|July 1
|Round of 32: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place (5pm)
|Seattle, USA (Lumen Field)
|June 15
|Group G: Belgium vs Egypt (12pm)
|June 19
|Group D: USA vs Australia (12pm)
|June 24
|Group B: UEFA Path A Winner vs Qatar (12pm)
|June 26
|Group G: Egypt vs Iran (8pm)
|July 1
|Round of 32: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place (1pm)
|July 6
|Round of 16: Match 81 winners vs Match 82 winners (5pm)
