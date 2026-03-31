This page contains affiliate links. When you purchase through the links provided, we may earn a commission.
Rob Norcup

How to get World Cup 2026 hospitality packages: Premium tickets, buying options & more

Here’s how you could be watching the World Cup action in style this summer

Being seated in state-of-the-art stadiums, watching the best players on the planet striving for global glory, is a once-in-a-lifetime thrill for football fans. 

Those lucky enough to be going to World Cup 2026 in North America this summer can enhance the experience further by purchasing hospitality packages or tickets.

Let GOAL break down all the options available for World Cup hospitality this summer, including packages, prices, and more.

When is the FIFA World Cup 2026?

The FIFA World Cup 2026 will take place from June 11 to July 19, 2026, spanning 16 host cities in Canada, Mexico, and the United States. 

104 matches will be played over 34 days across North America. For the first time, the tournament will feature 48 teams and be jointly hosted by three nations. 

How to get World Cup 2026 hospitality tickets

Official World Cup 2026 hospitality tickets or packages are exclusively available through FIFA’s Hospitality Platform or via On Location, the tournament’s official hospitality provider. 

Packages vary by level of luxury and the number of matches included. Most include premium seating, gourmet food, and exclusive lounge access.

Packages are available as follows:

Single Match

  • Group Stage: Any 1 non-host nation team match (no CAN, MEX, USA)
  • Round of 32/Round of 16/Bronze Final: Any 1 match
  • Hospitality options: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Venue Series

  • Watch every match at the venue of your choice.
  • Includes 4-9 matches, depending on venue
  • All match days and stages are eligible
  • Hospitality options: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Follow My Team

  • See your team in action at every early-stage match, regardless of location.
  • All 3 Group-Stage matches and 1 Round-of-32 match
  • All match days and locations are eligible
  • Follow My Team is not available at this time for host nation teams (Canada, Mexico, U.S.)
  • Hospitality options: FIFA Pavilion

Private Suites and Platinum Access are also available for corporate or VIP groups looking for the most exclusive options.

How much are World Cup 2026 hospitality tickets?

Official hospitality tickets for the World Cup 2026 vary significantly by tier, package, and venue. Price estimates are as follows:

  • Single Match: Starting at $1,400 USD / per person
  • Venue Series: Starting at $8,275 USD / per person
  • Follow My Team: Starting at $6,750 USD / per person
  • Private Suites & Boxes: Single-match suites start from roughly $43,200 USD, with full private boxes for groups (typically 6-12 people) for a venue series exceeding $100,000 USD.

Remember to keep tabs on the FIFA site for additional information and also on secondary sites such as StubHub for current ticket/package availability.

What is the World Cup 2026 venue-by-venue schedule?

Back in June 2022, the sixteen FIFA World Cup 2026 host cities were announced (two in Canada, three in Mexico, and eleven in the United States).

VenueDateFixture (local time)Tickets
Toronto, Canada (BMO Field)June 12Group B: Canada vs UEFA Path A Winner (3pm)Tickets
 June 17Group L: Ghana vs Panama (7pm)Tickets
 June 20Group E: Germany vs Ivory Coast (4pm)Tickets
 June 22Group I: Norway vs Senegal (8pm)Tickets
 June 23Group L: Panama vs Croatia (7pm)Tickets
 June 26Group I: Senegal vs FIFA Play-Off Winner 2 (3pm)Tickets
 July 2Round of 32: Group K runners-up vs Group L runners-up (7pm)Tickets
Vancouver, Canada (BC Place)June 13Group D: Australia vs UEFA Path C Winner (9pm)Tickets
 June 18Group B: Canada vs Qatar (3pm)Tickets
 June 21Group G: New Zealand vs Egypt (6pm)Tickets
 June 24Group B: Switzerland vs Canada (12pm)Tickets
 June 26Group G: New Zealand vs Belgium (8pm)Tickets
 July 2Round of 32: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place (8pm)Tickets
 July 7Round of 16: Match 85 winners vs Match 87 winners (1pm)Tickets
Guadalajara, Mexico (Estadio Akron)June 11Group A: South Korea vs UEFA Path D Winner (8pm)Tickets
 June 18Group A: Mexico vs South Korea (7pm)Tickets
 June 23Group K: Colombia vs FIFA Play-Off 1 Winner (8pm)Tickets
 June 26Group H: Uruguay vs Spain (6pm)Tickets
 June 29Round of 32: Group F winners vs Group C runners-up (7pm)Tickets
Mexico City, Mexico (Estadio Banorte)June 11Group A: Mexico vs South Africa (1pm)Tickets
 June 17Group K: Uzbekistan vs Colombia (8pm)Tickets
 June 24Group A: UEFA Path D Winner vs Mexico (7pm)Tickets
 June 30Round of 32: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place (7pm)Tickets
 July 5Round of 16: Match 79 winners vs Match 80 winners (6pm)Tickets
Monterrey, Mexico (Estadio BBVA)June 14Group F: UEFA Path B Winner vs Tunisia (8pm)Tickets
 June 20Group F: Tunisia vs Japan (10pm)Tickets
 June 24Group A: South Africa vs South Korea (7pm)Tickets
Atlanta, USA (Mercedes-Benz Stadium)June 15Group H: Spain vs Cape Verde (12pm)Tickets
 June 18Group A: UEFA Path D Winner vs South Africa (12pm)Tickets
 June 21Group H: Spain vs Saudi Arabia (12pm)Tickets
 June 24Group C: Morocco vs Haiti (6pm)Tickets
 June 27Group K: FIFA Play-Off 1 Winner vs Uzbekistan (7.30pm)Tickets
 July 1Round of 32: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place (12pm)Tickets
 July 7Round of 16: Match 86 winners vs Match 88 winners (12pm)Tickets
 July 15Semi-finals: Match 99 winners vs Match 100 winners (3pm)Tickets
Foxborough, USA (Gillette Stadium)June 13Group C: Haiti vs Scotland (9pm)Tickets
 June 16Group I: FIFA Play-Off 2 Winner vs Norway (6pm)Tickets
 June 19Group C: Scotland vs Morocco (6pm)Tickets
 June 23Group L: England vs Ghana (4pm)Tickets
 June 26Group I: Norway vs France (3pm)Tickets
 June 29Round of 32: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place (4.30pm)Tickets
 July 9Quarter-finals: Match 89 winners vs Match 90 winners (4pm)Tickets
Arlington, USA (AT&T Stadium)June 14Group F: Netherlands vs Japan (3pm)Tickets
 June 17Group L: England vs Croatia (3pm)Tickets
 June 22Group J: Argentina vs Austria (12pm)Tickets
 June 25Group F: Japan vs UEFA Path B Winner (6pm)Tickets
 June 27Group J: Jordan vs Argentina (9pm)Tickets
 June 30Round of 32: Group E runners-up vs Group I runners-up (12pm)Tickets
 July 3Round of 32: Group D runners-up vs Group G runners-up (1pm)Tickets
 July 6Round of 16: Match 83 winners vs Match 84 winners (2pm)Tickets
 July 14Semi-finals: Match 97 winners vs Match 98 winners (2pm)Tickets
Houston, USA (NRG Stadium)June 14Group E: Germany vs Curacao (12pm)Tickets
 June 17Group K: Portugal vs FIFA Play-Off 1 Winner (12pm)Tickets
 June 20Group A: Netherlands vs UEFA Path B Winner (12pm)Tickets
 June 23Group K: Portugal vs Uzbekistan (12pm)Tickets
 June 26Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia (7pm)Tickets
 June 29Round of 32: Group C winners vs Group F runners-up (12pm)Tickets
 July 4Round of 16: Match 73 winners vs Match 75 winners (12pm)Tickets
Kansas City, USA (Arrowhead Stadium)June 16Group J: Argentina vs Algeria (8pm)Tickets
 June 20Group E: Ecuador vs Curacao (7pm)Tickets
 June 25Group F: Tunisia vs Netherlands (6pm)Tickets
 June 27Group J: Algeria vs Austria (9pm)Tickets
 July 3Round of 32: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place (8.30pm)Tickets
 July 11Quarter-finals: Match 95 winners vs Match 96 winners (8pm)Tickets
Los Angeles, USA (SoFi Stadium)June 12Group D: USA vs Paraguay (6pm)Tickets
 June 15Group G: Iran vs New Zealand (6pm)Tickets
 June 18Group B: Switzerland vs UEFA Path A Winner (12pm)Tickets
 June 21Group G: Belgium vs Iran (12pm)Tickets
 June 25Group D: UEFA Path C Winner vs USA (7pm)Tickets
 June 28Round of 32: Group A runners-up vs Group B runners-up (12pm)Tickets
 July 2Round of 32: Group H winners vs Group J runners-up (12pm)Tickets
 July 10Quarter-finals: Match 93 winners vs Match 94 winners (12pm)Tickets
Miami, USA (Hard Rock Stadium)June 15Group H: Saudi Arabia vs Uruguay (6pm)Tickets
 June 21Group H: Uruguay vs Cape Verde (6pm)Tickets
 June 24Group C: Scotland vs Brazil (6pm)Tickets
 June 27Group K: Colombia vs Portugal (7.30pm)Tickets
 July 3Round of 32: Group J winners vs Group H runners-up (6pm)Tickets
 July 11Quarter-finals: Match 91 winners vs Match 92 winners (5pm)Tickets
 July 18Third place play-off: Match 101 losers vs Match 102 losers (5pm)Tickets
New Jersey, USA (MetLife Stadium)June 13Group C: Brazil vs Morocco (6pm)Tickets
 June 16Group I: France vs Senegal (3pm)Tickets
 June 25Group E: Ecuador vs Germany (4pm)Tickets
 June 27Group L: Panama vs England (5pm)Tickets
 June 30Round of 32: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place (5pm)Tickets
 July 5Round of 16: Match 76 winners vs Match 78 winners (4pm)Tickets
 July 19Final: Match 101 winners vs Match 102 winners (3pm)Tickets
Philadelphia, USA (Lincoln Financial Field)June 14Group E: Ivory Coast vs Ecuador (7pm)Tickets
 June 19Group C: Brazil vs Haiti (9pm)Tickets
 June 22Group I: France vs FIFA Play-Off 2 Winner (5pm)Tickets
 June 25Group E: Curacao vs Ivory Coast (4pm)Tickets
 June 27Group L: Croatia vs Ghana (5pm)Tickets
 July 4Round of 16: Match 74 winners vs Match 77 winners (5pm)Tickets
Santa Clara, USA (Levi's Stadium)June 13Group B: Qatar vs Switzerland (12pm)Tickets
 June 16Group J: Austria vs Jordan (9pm)Tickets
 June 19Group D: UEFA Path C Winner vs Paraguay (9pm)Tickets
 June 22Group J: Jordan vs Algeria (8pm)Tickets
 June 25Group D: Paraguay vs Australia (7pm)Tickets
 July 1Round of 32: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place (5pm)Tickets
Seattle, USA (Lumen Field)June 15Group G: Belgium vs Egypt (12pm)Tickets
 June 19Group D: USA vs Australia (12pm)Tickets
 June 24Group B: UEFA Path A Winner vs Qatar (12pm)Tickets
 June 26Group G: Egypt vs Iran (8pm)Tickets
 July 1Round of 32: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place (1pm)Tickets
 July 6Round of 16: Match 81 winners vs Match 82 winners (5pm)Tickets

Frequently asked questions

No, tickets will not be available for purchase at the stadiums during FIFA World Cup 2026. There will be no over-the-counter ticket sales. FIFA.com/tickets is the official portal for purchasing tickets.

A football hospitality package is likely to offer you exclusive views of the match, comfortable seats, food and drink before and during the match and a dedicated host. 

As well as ensuring fans have an extraordinary experience, rather than just an ordinary one, football hospitality packages also provide a solution for securing tickets, you would otherwise miss out on. If tickets for a match are likely to sell out, some might be tempted to avoid the hassle of hitting the secondary/reselling market and go straight for the hospitality option.

