Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
LiveTickets
This page contains affiliate links. When you purchase through the links provided, we may earn a commission.
Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images

Translated by

How to buy Union Berlin 2026/27 tickets: Average prices, confirmed fixtures & more

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Tickets for Union Berlin are in high demand in the capital - and we know exactly how you can buy tickets

Union Berlin has established itself as one of Germany's most popular and passionate football clubs. As the Eiserne (Iron Ones) continue to command massive support in the Bundesliga for the 2026/27 season, demand for matchday tickets remains sky-high. 

If you're looking to catch a match live in Berlin, here is everything you need to know about securing your seat, season ticket pricing, and stadium details.

Book Union Berlin TicketsBook Tickets

Upcoming Union Berlin 2026/27 fixtures & tickets

Date & TimeFixtureLocationTickets
Sun 23 Aug 2026, 15:30Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigBuy Tickets
Sat 29 Aug 2026, 15:301. FC Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Sat 5 Sep 2026, 15:30Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBuy Tickets
Fri 11 Sep 2026, 20:301. FC Union Berlin vs FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Fri 18 Sep 2026, 20:30FC Bayern Munich vs 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MunichBuy Tickets
Sat 10 Oct 2026, 12:001. FC Union Berlin vs SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Sat 17 Oct 2026, 12:001. FC Union Berlin vs Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Sat 24 Oct 2026, 12:00FC Augsburg vs 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgBuy Tickets
Sat 31 Oct 2026, 11:001. FC Union Berlin vs 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Sat 7 Nov 2026, 11:00SC Freiburg vs 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauBuy Tickets
Sat 21 Nov 2026, 11:001. FC Union Berlin vs RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Sat 28 Nov 2026, 11:001. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzBuy Tickets
Sat 5 Dec 2026, 11:001. FC Union Berlin vs Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets
Sat 12 Dec 2026, 11:00VfB Stuttgart vs 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartBuy Tickets
Sat 19 Dec 2026, 11:001. FC Union Berlin vs TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinBuy Tickets

Where to buy Union Berlin 2026/27 tickets?

The primary and safest route to purchase face-value matchday tickets is directly via the official 1. FC Union Berlin ticketing section. Due to exceptional demand, tickets frequently sell out during priority member windows before reaching general sale.

When official primary releases sell out, secondary ticketing platforms can provide alternative fan resale options for upcoming Bundesliga and DFB-Pokal fixtures.

Book Union Berlin TicketsBook Tickets

Union Berlin tickets: How much do season tickets cost?

For the 2026/27 season, standing season tickets for Union Berlin matches range between €238 and €272 for full-paying adults without concessions. The most expensive seated season tickets in Sector 1 reach €816.

Concession discounts are available for official club members, students, trainees, pensioners, the unemployed, and severely disabled supporters.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Union Berlin's home ground is the Stadion An der Alten Försterei.

DetailInformation
Stadium NameStadion An der Alten Försterei
LocationBerlin (Köpenick), Germany
Total Capacity22,012
Standing / Seating Breakdown18,395 standing / 3,617 seated
Advertisement

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Add as preferred source on Google