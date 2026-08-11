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imago-sport-1080810350.jpgBranislav Racko
Hussein Hamdy

Translated by

Mbappé and Diomande head Real Madrid's absentees against Deportivo La Coruña

J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Deportivo de A Coruna
LaLiga
Portugal
Côte d’Ivoire
England
France
Brazil
Spain

A new rehearsal

Real Madrid boss José Mourinho has named his squad for Wednesday's clash with Deportivo La Coruña, part of the club's build-up to the new season.

Several big names miss out. Mourinho has left out Thibaut Courtois, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Yan Diomandé and Kylian Mbappé.

Real Madrid's squad for the Deportivo La Coruña match was as follows:

Goalkeepers: Lunin, Sergio Mestre.

Defence: Huijsen, Trent, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Juan Martínez, Mario Rivas, Lamine.

Club Friendlies
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Midfielders: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sisteró, Lacosta, Alexis Ceria.

Attack: Vinícius Júnior, Endrick, Espi, Brahim Díaz, Yáñez.

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