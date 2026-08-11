Real Madrid boss José Mourinho has named his squad for Wednesday's clash with Deportivo La Coruña, part of the club's build-up to the new season.
Several big names miss out. Mourinho has left out Thibaut Courtois, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Yan Diomandé and Kylian Mbappé.
Real Madrid's squad for the Deportivo La Coruña match was as follows:
Goalkeepers: Lunin, Sergio Mestre.
Defence: Huijsen, Trent, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Juan Martínez, Mario Rivas, Lamine.
Midfielders: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sisteró, Lacosta, Alexis Ceria.
Attack: Vinícius Júnior, Endrick, Espi, Brahim Díaz, Yáñez.