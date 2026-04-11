Barcelona manager Hans-Dieter Flick has named his squad for tonight’s derby against Espanyol in La Liga’s Matchday 31.
Barcelona currently lead La Liga with 76 points, six clear of second-placed Real Madrid, having played one game fewer.
The squad includes the return of Dutch midfielder Frenkie de Jong, who has been cleared to play.
Andreas Christensen, Raphinha and Marc Bernal remain sidelined through injury.
Barcelona’s full squad for the derby is as follows:
Goalkeepers: Juan García, Cezni, Eder Alier.
Defenders: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarcio, Gerard, Koundé, Eric, Curtis, Xavi.
Midfield: Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo, De Jong.
Forwards: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rony Barge.
