"What was going on with Dortmund?": Legendary manager slams BVB

In his view, the two matches in Bergamo – which ended with mixed results for the two German teams – point to just one conclusion: "Behind FC Bayern, who have represented us so well on the international stage for years, the gap in quality in the Bundesliga is enormous," wrote Geyer.

In the Bundesliga, manager Vincent Kompany’s FCB side are well clear at the top after 26 matchdays: their lead over Dortmund, who currently sit in second place, stands at nine points. Munich have secured 12 of the last 13 Bundesliga titles: only Bayer Leverkusen managed to break their run in the 2023/24 season. Dortmund last lifted the trophy in 2012 and 2013 under manager Jürgen Klopp.