Neue finanzielle Dimension beim VfB Stuttgart: Deniz Undav soll ein Rekordangebot vorliegen

Stuttgarts Vorstandsboss Alexander Wehrle kündigte an, dass die Gespräche nach dem Ende der Saison "intensiviert" würden. Für den VfB steht am Samstag noch das Pokalfinale in Berlin gegen Meister FC Bayern an.

"Dass Deniz ein sehr wichtiger Spieler für uns ist steht außer Frage", sagte Wehrle weiter. Eine Deadline wolle er aber nicht setzen, wenngleich es das Ziel sei, das Thema vor der nächsten Spielzeit "gelöst" zu haben. Sollten die Verhandlungen scheitern wäre angesichts der kurzen Restlaufzeit des aktuellen Undav-Vertrags gar noch ein Wechsel in diesem Sommer möglich.

Womöglich finden die Verhandlungen aber schon in Kürze einen Abschluss. Undav selbst sagte bei Sky: "Ich habe eine Deadline für mich gesetzt und wenn die das vor der WM machen – ich bin noch bis nächste Woche Dienstag hier – dann wird es knapp. Es spricht nichts dagegen, ich habe es oft geäußert, dass ich gerne hier spiele. Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wie ein Stuttgarter, auch wenn ich es nicht bin. Wir sind nicht so weit auseinander, vielleicht sind es nur Kleinigkeiten." Zu diesen Kleinigkeiten soll laut Sport Bild die Höhe des Handgelds für die Unterschrift gehören.

Hinter Undav liebt eine herausragende Saison im Dress der Schwaben. Der 2024 für knapp 27 Millionen Euro von Brighton fest verpflichtete Angreifer erzielte 25 Tore in 25 Pflichtspielen, dazu gelangen ihm noch 14 Assists. Damit hatte er maßgeblichen Anteil an Stuttgarts erfolgreicher Spielzeit.