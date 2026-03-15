COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf (46' Diao); Smolcic, Sergi Roberto (46' Douvikas), Da Cunha (87' Van der Brempt), Alex Valle; Nico Paz (77' Rodriguez), Caqueret; Baturina. Substitutes: Lahdo, Moreno, Morata, Goldaniga, Van der Brempt, Vigorito M., Vojvoda, Rodriguez, Kühn, Cavlina, Törnqvist. Manager: Fabregas.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (70' Ziolkowski); Celik (70' Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (67' Pisilli); El Shaarawy (56' Rensch), Malen (67' Vaz). Substitutes: Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz, Zaragoza. Manager: Gasperini.
Referee: Massa (Imperia). Assistant referees: Meli and Alassio. Fourth official: Sozza. VAR: Fabbri. AVAR: Gariglio.
Bookings: Wesley (R), Caqueret (C), Diego Carlos (C), Ghilardi (R)
Sent off: Wesley (R)
Goalscorers: 7' Malen (R), 59' Douvikas (C), 79' Diego Carlos (C)