A busy summer for Cesc Fabregas! Como to make €45m double swoop for AC Milan's Alvaro Morata and Malick Thiaw and open talks to sign Celtic winger A. Morata AC Milan Transfers M. Thiaw Como Serie A

Cesc Fabregas' aims to strengthen the Como squad, opening talks to sign Malick Thiaw and Alvaro Morata while negotiations for Nicolas Kuhn have begun.