Club Brugge U23

Club Brugge U23 Overview

Christos Tzolis Arsenal GFX

Arsenal harus berharap Tzolis telah belajar dari pengalaman buruk di Norwich

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sangat sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

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