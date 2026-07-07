Club Brugge U23 Overview

Arsenal harus berharap Tzolis telah belajar dari pengalaman buruk di Norwich

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sangat sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.