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First Division A

First Division A Overview

Julian Nagelsmann

Germany snap up former member of Kompany's staff

Julian Nagelsmann has moved to overhaul his backroom staff as Germany ramp up their preparations for the 2026 World Cup. The German Football Association (DFB) confirmed on Tuesday that they have secured a deal to bring in a high-profile specialist to ensure the squad is in peak physical condition for the tournament.

GermanyJ. Nagelsmann
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First Division A, fixtures & results

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STT
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GNT
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ZUL
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Genk
GNK
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Anderlecht crestAnderlecht00000000
2Cercle Brugge crestCercle Brugge00000000
3Club Brugge crestClub Brugge00000000
4Genk crestGenk00000000
5Gent crestGent00000000
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