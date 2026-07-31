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First Division A
First Division A Overview
First Division A, fixtures & results
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Thursday 6 August
Friday 7 August
Saturday 8 August
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Anderlecht
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Cercle Brugge
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Club Brugge
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Genk
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Gent
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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