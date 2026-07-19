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FC Krasnodar

FC Krasnodar Overview

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX

Meksikalı genç yıldız Gonzalez, Barça'da Yamal'ın takım arkadaşları arasına katılmak istiyor

Chivas'ın forveti Armando Gonzalez, Barcelona'ya katılıp Lamine Yamal ile birlikte oynamak istediğini açıkça dile getirdi. 23 yaşındaki Meksika milli oyuncusu, son derece etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor. Dünya Kupası yaklaşırken, forvet oyuncusu seçeneklerini açık tutuyor ancak Katalonya'ya transfer olmanın bir hayalin gerçekleşmesi olacağını kabul ediyor.

A. GonzalezL. Yamal
Panama v Mexico - International Friendly

Ledezma, Gutiérrez ve González, İzlanda ile karşılaşacak El Tri kadrosunun başını çekiyor

Meksika Milli Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü Querétaro şehrindeki Estadio Corregidora'da oynanacak İzlanda ile dostluk maçı için resmi kadrosunu açıkladı. Bir kez daha, Chivas yedi temsilcisiyle kadroya en fazla oyuncu katkısı sağlayan kulüp oldu. Baş antrenör Javier Aguirre tarafından seçilen oyuncular Pazar gününden itibaren hazır bulunmak zorundadır.

Meksika - İzlandaMeksika
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Baltika
BAT
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Standings

Liga MX crestLiga MX

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
10Atlante crestAtlante31115504
W
D
L
11Puebla crestPuebla31113304
D
L
W
12CD Guadalajara crestCD Guadalajara311123-14
D
W
L
13Pachuca crestPachuca31024313
L
L
W
14Leon crestLeon310234-13
W
L
L
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