FC Krasnodar Overview

Ledezma, Gutiérrez ve González, İzlanda ile karşılaşacak El Tri kadrosunun başını çekiyor

Meksika Milli Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü Querétaro şehrindeki Estadio Corregidora'da oynanacak İzlanda ile dostluk maçı için resmi kadrosunu açıkladı. Bir kez daha, Chivas yedi temsilcisiyle kadroya en fazla oyuncu katkısı sağlayan kulüp oldu. Baş antrenör Javier Aguirre tarafından seçilen oyuncular Pazar gününden itibaren hazır bulunmak zorundadır.