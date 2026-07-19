FC Krasnodar Overview

Meksikalı genç yıldız Gonzalez, Barça'da Yamal'ın takım arkadaşları arasına katılmak istiyor
Chivas'ın forveti Armando Gonzalez, Barcelona'ya katılıp Lamine Yamal ile birlikte oynamak istediğini açıkça dile getirdi. 23 yaşındaki Meksika milli oyuncusu, son derece etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor. Dünya Kupası yaklaşırken, forvet oyuncusu seçeneklerini açık tutuyor ancak Katalonya'ya transfer olmanın bir hayalin gerçekleşmesi olacağını kabul ediyor.