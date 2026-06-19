Burundi Overview

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Rio Ngumoha Liverpool 2025-26 new kit

次はベリンガムか？ バイエルン移籍の噂があるングモハにリヴァプールからの助言

10代でリヴァプールを沸かせたマイケル・オーウェンはGOALに語った。17歳のリオ・ングモハは、ジュード・ベリンガムやジャドン・サンチョのように海外へ行くより、当面はアンフィールドに残るべきだ。それでも、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されている。

リオ・エングモアリヴァプール
Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026

ミュラーは、ワールドカップで2得点を挙げたブンデスリーガのスター選手をバイエルンが注目すべきだと語った。

トーマス・ミュラーは、フライブルクのMFヨハン・マンザンビがワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で2得点を挙げマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたことを受け、バイエルン・ミュンヘンが同選手を注視すると語った。20歳のマンザンビは、ブンデスリーガでの活躍で評価を高めていた。

移籍情報ヨハン・マンザンビ
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1バイエルン crestバイエルン342851122368689
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2ボルシア・ドルトムント crestボルシア・ドルトムント34227570343673
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3RBライプツィヒ crestRBライプツィヒ34205966471965
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4シュトゥットガルト crestシュトゥットガルト34188871492262
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