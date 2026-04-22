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CAF Confederations Cup
CAF Confederations Cup Overview
CAF Confederations Cup, fixtures & results
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Thursday 9 April
Friday 10 April
Thursday 16 April
Saturday 18 April
Friday 8 May
Friday 15 May
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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