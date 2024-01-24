Unlikely link-up! Retired Chelsea legend Eden Hazard reunited with Swansea ballboy Charlie Morgan 11 years on from infamous kick incident - with mischievous kid now a multi-millionaireRitabrata BanerjeeGetty/ Eden Hazard InstagramEden HazardChelseaEFL CupSwansea CityPremier LeagueEden Hazard caught up with former Swansea ballboy Charlie Morgan whom the player had infamously kicked 11 years ago.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArticle continues belowHazard caught up with ex-Swansea ballboyInfamously kicked Morgan 11 years ago Morgan is now a multi-millionaire