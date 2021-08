Ki rejtőzik a maszk mögött? – minden idők legfurcsább futball bejelentése

A Villarreal nem akármilyen módon jelentette be Gerard Moreno hosszabbítását a klubbal.

A legtöbb klub a közösségi médiában, vagy a hivatalos oldalán jelenti be egy-egy játékosának hosszabbítását. De a Villarreal nem szereti a mainstream bejelentéseket, ezt már többször is bizonyították. A sárgatengeralattjárók korábban Santi Cazorla visszatérést is egy bűvészmutatvány keretein belül hozták nyilvánosságra, és most Gerard Moreno új szerződését is a szokványostól merőben eltérő módon mutatták be.

A 29 éves csatár előző éves teljesítményét egy 2027-ig tartó kontraktussal honorálta a klub, azonban a csatár is nézhetett egy nagyot, amikor a klub közölte vele, hogy alarcos énekesként fogják bemutatni a város központjában.

Holnap este azonban már a komolyságé lesz a főszerep, hiszen a friss Európa-liga győztes Villarreal a BL-győztes Chelsea ellen lép pályára az UEFA Szuperkupa-döntőben.

